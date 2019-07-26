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Erdoğan: "Birileri parti kuruyormuş, şunu yapıyormuş, hiç bunları kafanıza takmayın. Bu tür ihanetlerin içinde olanlar bu işin bedelini de ağır öder."

26 Temmuz 2019 Cuma 12:41
Erdoğan: "Birileri parti kuruyormuş, şunu yapıyormuş, hiç bunları kafanıza takmayın. Bu tür ihanetlerin içinde olanlar bu işin bedelini de ağır öder."
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Haber Tarihi: 26 Temmuz 2019 Cuma 12:41
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