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Erdoğan: "Birileri AK Parti'ye ders vermek istiyormuş. Dönem ders verilecek değil, iki elin parmakları gibi sımsıkı bir araya gelinecek dönemdir."

22 Mart 2019 Cuma 15:35
Erdoğan: "Birileri AK Parti'ye ders vermek istiyormuş. Dönem ders verilecek değil, iki elin parmakları gibi sımsıkı bir araya gelinecek dönemdir."

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Haber Tarihi: 22 Mart 2019 Cuma 15:35
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