Başkan Erdoğan birazdan açıklama yapacak Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD ziyaretinin ardından İstanbul'a geldi, birazdan açıklama yapacak...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD ziyaretinin ardından İstanbul'a geldi, Erdoğan'ın birazdan açıklaması yapması bekleniyor.

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