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Erdoğan: "Bir terör örgütü eliyle diğerini yok etme politikalarının varacağı yer daha fazla kan, daha fazla işgal, daha fazla zulüm ve gözyaşıdır."

15 Haziran 2019 Cumartesi 10:09
Erdoğan: "Bir terör örgütü eliyle diğerini yok etme politikalarının varacağı yer daha fazla kan, daha fazla işgal, daha fazla zulüm ve gözyaşıdır."
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Haber Tarihi: 15 Haziran 2019 Cumartesi 10:09
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