Başkan Erdoğan: Başka bir planımız daha var!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tahran dönüşü uçakta gazetecilere açıklamalarda bulundu.



Zirveden ayrılırken Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’le konuştuklarını ve “Heyetler aralarında görüşsünler, sonra da biz bir araya gelerek bu konuda nihai kararı veririz” dediklerini belirten Erdoğan, “Beklentimiz bu çerçevede ilerleme kaydedilmesidir. Bütün dünyanın yakından takip ettiği İdlib konusunda olumlu bir netice alacağımıza inanıyorum” ifadesini kullandı.

Tahran zirvesinin Türkiye açısından en olumlu sonucunun ‘ateşkes rejiminin sürdürülmesi konusunda varılan mutabakat’ olduğunu söyleyen Erdoğan, “Bu 12 maddelik Ortak Açıklama’ya da yansıdı. Özellikle 3. ve 4. maddelerin altını çizmek lazım. Açıklamada, silahların bırakılmasına işaret ediliyor. Metinde tabii ki diplomatik bir dil kullanılıyor. Ama bunu, silahların bırakılması veya ateşkes gibi bir ifadeyle ortaya koyarsak, o zaman daha iyi anlaşılır. Bölgeye çok daha iyi mesaj olur” açıklaması yaptı.

BAŞKA BİR PLANIMIZ VAR

Rusya’nın çatışmasızlık bölgesine düzenlediği operasyonlar konusunda bir vakit kazanıldığının söylenip söylenemeyeceği sorularına Erdoğan, “Sayın Putin’le bunları hem ikili görüşmede, hem üçlü zirvede çok açık, net konuştuk” karşılığını verdi. Erdoğan, zirve sonrası İdlib’de sivillere yönelik katliam olabileceği endişelerinin tamamen ortadan kalkıp kalkmadığı konusunda da, “Ateşkes rejiminin sürdürülmesi konusunda mutabakat önemli. Mutabakat, inşallah böyle bir şeyi getirir. Tabi bizim çok daha farklı bazı düşüncelerimiz de var. Bunları gerek Dışişleri Bakanımız, gerek Savunma Bakanımız gerek İstihbarat, Rusya tarafının ilgili heyetiyle yoğun görüşme halinde olacaklar. Biz de Almanya seyahatinden sonra Sayın Putin’le tekrar bir araya tekrar gelebiliriz” ifadelerini kullandı.

(Yeni Şafak)