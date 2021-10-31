Erdoğan Biden görüşmesi ne kadar sürdü? G20 Erdoğan Biden ile ne görüştü?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden arasındaki kritik zirve Roma'da gerçekleşti. Görüşmenin ardından ortak basın toplantısı yapılmadı. Görüşmeyi Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken de katıldı. 20 dakika olarak planlanan görüşme bir saat 10 dakika sürdü.

Erdoğan - Biden görüşmesi büyükelçiler krizi sonrası iki liderin yapacağı ilk yüz yüze görüşme oldu. Biden'ın bu konuyu gündeme getireceği de gelen bilgiler arasında yer alıyordu. Libya ve Afganistan'daki gelişmelerin de görüşmede konuşulan konular arasında olduğu öğrenildi. Suriye başlığı görüşmenin ana maddelerinden birisi oldu. S-400, F-35 ve F-16 konuları da masadaki kritik başlıklar arasında yer aldı.

Görüşme öncesi fotoğraf çektirilirken "Türkiye'ye F-16'ları vermeyi planlıyor musunuz?" sorusuna Biden'in, "İyi bir görüşme yapmayı planlıyoruz" yanıtını vermesi dikkat çekti.