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Erdoğan, belediye başkan adaylığı için Elazığ'da Şahin Şerefoğulları, Erzurum'da Mehmet Sekmen, Gaziantep'te Fatma Şahin'i aday gösterdiğini açıkladı

24 Kasım 2018 Cumartesi 15:33
Erdoğan, belediye başkan adaylığı için Elazığ'da Şahin Şerefoğulları, Erzurum'da Mehmet Sekmen, Gaziantep'te Fatma Şahin'i aday gösterdiğini açıkladı
Haber Tarihi: 24 Kasım 2018 Cumartesi 15:33
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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