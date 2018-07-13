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Başkan Erdoğan 'Bazıları bizi yarı yolda bıraktı yolunu şaşırdı' sözünü Abdullah Gül için mi söyledi?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meclis Başkanlığı'na seçilen son Başbakan Binali Yıldırım hakkında, "Binali Bey, 40 yıllık yoldaşlığımızda bizleri hiçbir zaman yolda bırakmadığı gibi, bazıları gibi yolunu da şaşırmadı"dedi. Erdoğan'ın 'bazıları bizi yarı yolda bıraktı' ifadesiyle Abdullah Gül'ü mü kast etti soruları da beraberinde getirdi

13 Temmuz 2018 Cuma 17:01
Başkan Erdoğan 'Bazıları bizi yarı yolda bıraktı yolunu şaşırdı' sözünü Abdullah Gül için mi söyledi?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meclis Başkanlığı'na seçilen son Başbakan Binali Yıldırım hakkında, "Binali Bey, 40 yıllık yoldaşlığımızda bizleri hiçbir zaman yolda bırakmadığı gibi, bazıları gibi yolunu da şaşırmadı" dedi. Erdoğan'ın 'bazıları bizi yarı yolda bıraktı' ifadesiyle Abdullah Gül'ü mü kast etti soruları da beraberinde getirdi

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen TBMM Başkanı ve Türkiye Cumhuriyeti 27. Başbakanı Binali Yıldırım'a Devlet Şeref Madalyası Tevcih Töreni'nde konuşutu. Cumhurbaşkanı Erdoğan burada yaptığı konuşmada şunları söyledi: Önce yoldaş sonra yol derler. Allah'a hamdolsun 40 seneyi aşan siyaset yolculuğunda Rabbim bize Binali bey gibi sağlam dostlar hediye etti. Binali Bey, 40 yıllık yoldaşlığımızda bizleri hiçbir zaman yolda bırakmadığı gibi, bazıları gibi yolunu da şaşırmadı. Siyasette aynı değerleri paylaştığınız yol arkadaşlarınızın değeri her şeyin üstündedir. Dostluk yolun sıkıntılarına karşı beraber göğüs germektir. 40 yıllık dostluğumuz pek çok imtihanı atlatmıştır. Binali Bey en uzak yollardan kuş kanadıyla gelmiştir. Onun için Ulaştırma Bakanı olmuştur. Son 16 yılda ulaştırma, haberleşme ve denizcilik alanında Binali Bey'in mutlaka imzası vardır. Pek çok tarihi atılımı birlikte hayata geçirdik. Binali Yıldırım'la başbakanlığı döneminde yakaladığımız uyumu Meclis Başkanlığı görevinde de yakalayacağız. Binali Bey 15 Temmuz gecesi cesaretiyle milletimizin gönlündeki yerini ayrıca pekiştirmiştir. Binali Bey o gece tarihi bir duruş sergilemiştir. Terör örgütlerine karşı yürüttüğümüz mücadelenin en büyük destekçilerindendir."

ABDULLAH GÜL ÇATI ADAY OLACAKTI? 

Cumhurbaşkanı adaylık sürecinde 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, muhalefetin çatı adayı olarak gösterilmiş bu konuda da çalışmalar yürütülmüştü.11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, cumhurbaşkanı adayı olacağı iddiaları ile ilgili açıklamalarda bulundu. Abdullah Gül, "Temel Bey'in girişimleri sonucunda geniş bir mütabakat olmadığı ortaya çıkmıştır. Adaylığım söz konusu değildir" demişti.

"BÖYLE BİR DERDİMİZ YOK"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, selefi Abdullah Gül'ün karşısına rakip olarak çıkıp çıkmayacağına dair bir soruya "Böyle bir problemimiz, derdimiz yok. 5 Mayıs'ta meydanda kimlerin olacağını göreceğiz" diyerek yanıt vermişti

Haber Tarihi: 13 Temmuz 2018 Cuma 17:01
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