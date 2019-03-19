Erdoğan: “Bay Kemal’in kırdığı potların boyu CHP genel merkezinin boyunu bile aşmıştır”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Terör saldırısının, katliamın altından Nazilerin ağzıyla mı cevap veriyorsun. Bunun adı gaflettir. Bay Kemal’in kırdığı potların boyu CHP genel merkezinin boyunu bile aşmıştır” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kocaeli 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Meydanı’nda halka hitap etti. Erdoğan, “Kocaeli’nden Türkiye’ye sesleniyorum. Kocaeli’nde yaşayan benim Kürt kardeşlerime de sesleniyorum. Türkiye’de Kürdistan diye bir bölge var mı? Bizim Güneydoğu Anadolu Bölgemiz, Doğu Anadolu, Karadeniz, Akdeniz, Ege, Marmara bölgemiz var. Bu temeli olmayan adam Kürdistan’ı çok seviyorsan, Irak’ın Kuzeyinde Kürdistan var defol oraya git. Seninle gelecek olanlar varsa onları da al yanına beraber gidin. Türkiye’de böyle bir bölge yok, bunlar ayrımcı, bunlar ülkemizi bölmek isteyenler. Biz ülkemizi bunlara böldürmeyeceğiz. Beka meselesi dediğimiz bu. Sandıkta bunlara gerekli olan dersi vermeliyiz” diye konuştu.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’nu eleştiren Erdoğan, “Türk ve Müslüman düşmanlarına tek bir söz dahi söylemezken her gün miting meydanlarında bize iftira atıyorlar. İslam Dünyası’ndan kaynaklanan terör diyor, sen ne vicdansız adamsın, sen nasıl olur da bu terörün kaynağını İslam Dünyası olarak görürsün. Bu ülkenin yüzde 99’u Müslüman değil mi öyleyse İslam Dünyası’nı nasıl olarak terör kaynağı olarak görüyorsun. Bu adam ya zır cahil ya da zır zır cahil, nereye varırsan vardır. Cuma namazına giden 50 kardeşimize giden kardeşimizi şehit ediyor, Müslümanlığına kendilerini sorgulama tavsiyesinde bulunuyor, sen önce kendini sorgula. Terör saldırısının, katliamın altından Nazilerin ağzıyla mı cevap veriyorsun. Bunun adı gaflettir. Bay Kemal’in kırdığı potların boyu CHP genel merkezinin boyunu bile aşmıştır” dedi.

Kılıçdaroğlu’nun kaset tezgahı ile CHP’nin başına getirildiğinden beri memleketin faydasına hiçbir kelamı olmadığını belirten Erdoğan, “Millet, memleket düşmanlarına, canlı kalkan olmaktan başka tek bir icraatı yoktur. Milletimiz 31 Mart’ta bunun hesabını demokratik yollardan soracaktır. Muhalefet ne yaparsa yapsın biz sizin için çalışmaya, üretmeye devam edeceğiz. Kocaeli ne kadar güçlüyse Türkiye’de ancak o kadar güçlü olur” diye konuştu.