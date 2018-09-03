Erdoğan başlattı! İngiltere ve Almanya'dan sonra Çin de harekete geçti

Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde başlattığı Afrika açılımı dev ülkelerin iştahını kabarttı. Almanya ve İngiltere'den sonra Çin de harekete geçti.

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, başkent Pekin'de düzenlenen 2018 Çin-Afrika İş Birliği Forumu çerçevesinde gerçekleştirilen Çin ve Afrikalı iş dünyasının diyalog toplantısında yaptığı konuşmada, Afrika'nın Kuşak ve Yol İnisiyatifi'nin 'doğal ve tarihi' bir uzantısı, aynı zamanda da önemli bir katılımcısı olduğunu belirterek Afrika ülkelerinin projeye katılımını desteklediklerini belirtti.



Çin ve Afrika'nın iki tarafın ortak refah ve yararına hizmet eden Kuşak ve Yol İnisiyatifi'ni beraber inşa ettiğini kaydeden Şi, Çin'in Afrika'ya 60 milyar dolarlık mali destek sağlayacağını söyleyerek "Çin, Afrika yatırımları için herhangi bir şart koşmuyor ve içişlerine müdahale etmiyor" diye konuştu.



Şi, Çin'in Afrika ile kalkınma deneyimini paylaşmayı arzu ettiğini vurgulayarak Afrika'nın canlanmasını ve refahının artmasını desteklediklerini dile getirdi.



Çin'in dışa açılmasının süreceğini belirten Şi, Afrikalı şirketlerin Çin'e yatırım yapmasını memnuniyetle karşıladıklarını ifade ederek Afrika'ya yatırım yapan Çinli şirketlerin de yerel kültür ve geleneklere saygı duyması ve sosyal sorumlulukları yerine getirmesi gerektiğini söyledi.



Çin, geçen aylarda Afrika'da yaptığı yatırımlarla kıta ülkelerini borç tuzağına sürüklediği eleştirilerine maruz kalmıştı.



Çin-Afrika İş Birliği Forumu (FOCAC), kurulduğu 2000 yılından bu yana ilki 2006'da Pekin'de, ikincisi de 2015'te Johannesburg'da olmak üzere iki kez zirve düzenledi. Bu yıl Pekin'de düzenlenen üçüncü zirveye 50'den fazla Afrika ülkesinin yanı sıra Birleşmiş Milletler ve Afrika Birliği gibi uluslararası ve bölgesel örgütlerin temsilcileri katılıyor.