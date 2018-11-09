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Erdoğan 'Baruthane Millet Bahçesi''nin açılışını yapacak

Başkan Erdoğan'ın hediyesi olan millet bahçelerinden ilkini yetiştirdiklerini belirten İBB Başkanı Uysal, "Açılışını önümüzdeki günlerde Sayın Cumhurbaşkanımızın yapacağı ‘Baruthane Millet Bahçesi’ İstanbul’un en güzel yaşam alanlarından biri olacak." dedi.

09 Kasım 2018 Cuma 08:00

Resmi Twitter hesabından paylaşımda bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Bakırköy'de tamamlanan ‘Baruthane Millet Bahçesi’'nin açılışını gerçekleştireceğini duyurdu. 

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Uysal Twitter'dan yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın milletimize hediyesi olan millet bahçelerinden ilkini söz verdiğimiz tarihe yetiştirdik.

Açılışını önümüzdeki günlerde Sayın Cumhurbaşkanımızın yapacağı ‘Baruthane Millet Bahçesi’ İstanbul’un en güzel yaşam alanlarından biri olacak."

Haber Tarihi: 09 Kasım 2018 Cuma 08:00
  1. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal

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