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Erdoğan CHP'li ismi eleştirdi! "Şu kafaya bak! Bu adam sokak kabadayısı"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin Bartın mitinginde önemli açıklamalar yaptı. Erdoğan CHP'li Hatay Belediye Başkanı'na eleştiride bulunarak, "Şu kafaya bak! Bu adam sokak kabadayısı" dedi.

04 Mart 2019 Pazartesi 16:49
Erdoğan CHP'li ismi eleştirdi! "Şu kafaya bak! Bu adam sokak kabadayısı"

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Bartın mitinginde halka seslendi. 

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları; 

31 Mart demokrasi şölenimiz şimdiden hayırlı olsun. 31 Mart Türkiye için, aziz milletimiz için, Bartın için hayırlara vesile olsun. Bartın'a olan muhabbetimizi icraatlarımızla, eserlerimizle, yatırımlarımızla gösteriyoruz. Sizi lafla değil özle, yürekten seviyoruz. Son 17 yılda Bartın'da toplamda 6,5 katrilyon tutarında yatırım yaptık. Evlatlarımız en refah ortamda eğitimli alsınlar 354 adet yeni derslik inşa ettik. Bartınlı gençler uzakta okumak zorunda kalmasınlar değil, üniversite imkanını onların ayağına getirdik. Bartın Üniversitesi'ni biz kurduk biz.

Bartın adeta sporcu yetiştirme merkezi. Kapalı yüzme havuzu, gençlik merkezi inşa ettik. Bartın'da da sosyal devlet ilkesinin en güzel örneklerini hayata geçirdik. CHP gibi sosyal devletin edebiyatını yapmadık, gerçek anlamda pratiğini ortaya koyduk. Şimdi her üniversite genci Kredi Yurtlar Kurumu'na müracaatını yaptıktan sonra geri döndürmek yok. Bartın'da yaşlılarımıza, engellilerimize toplamda 367 milyon lira kaynak aktardık. Sağlıkta Bartın'ın tarihinin en büyük yatırımlarıyla buluşturduk.

Bartın'da toplam 18 sağlık tesisi yaptık. 400 yataklı devlet hastanemizle birlikte sağlık merkezinin yapımı devam ediyor. Filyos Limanı'nın altyapı inşaatında yarıya geldik. Bu projeyle bir liman kompleksi hayata geçiriliyor. Sadece Bartın'ın değil Zonguldak ve Karabük'ün ortak projesi olacak. Limanın ve bağlantılı projelerin faaliyete geçmesiyle bu şehirlerimiz tüm Karadeniz'in ana ihracat merkezi olacak. 2023 yılında inşallah limanı hizmete sunacağız.

'Sizlerin lehine olacak şekilde değiştirdik'

Hiçbir sorundan kaçmadık, çözüm için kolları sıvamaktan korkmadık. Eğitim, sağlık, adalet, emniyet dört direk üzerine Türkiye'yi yükselteceğiz. Ulaşımda, enerjide, turizmde, tarımda adımlarımızı attık. Her geçen gün daha iyi gidiyoruz. Bizden önceki hükümetlerin halının altına süpürdüğü, senelerdir görmezden geldiği sıkıntılarla cesaretle yüzleştik. Tapudan kadastroya kadar insanımızın hayatını bizzat etkileyen her konunun üzerine gittik. Bartın'ın da asırlık sorununa çözüm yolları getirdik.

Bartın'ın bazı tapu problemleri var mıydı? Bartın'lı vatandaşlarımız bu hususta ciddi sıkıntı yaşıyordu. CHP senelerdir bu meseleyi istismar etti. Ortaya doğru dürüst hiçbir çözüm getirmedikleri halde sorunun müsebbibi bizmişiz gibi hava oluşturmaya çalıştılar. Sizlerin başınızı ağrıtan bu meseleyi çözüme kavuşturmak hamdolsun bizlere nasip oldu. Biz 2015'de oturduk, bu kanunu detaylıca çalıştık. Sizlerin lehine olacak şekilde değiştirdik. Türkiye taşkömürü havzasında kadastro çalışması yaparak hak sahiplerini belirledik. Bartın'da hak sahiplerine yakında tapularını peyderpey vermeye başlıyoruz. İmar barışı ile 21 bin 840 Bartınlı kardeşimizin tapu meselesini çözdük.

Hatay Belediye Başkanına sert tepki

CHP zihniyeti on yıllar boyunca bu ülkede iktidar oldu. Millet CHP'ye görev verdi. Bunlar tek başına iktidar oldular mı? Bunlar bizim camilerimizi kapatmadılar mı, ahıra dönüştürmediler mi? Hatay'ın belediye başkanı bir köyün yol meselesiyle ilgili 'oy verirseniz hizmet alırsınız' diyor. Şu kafaya bak, mantığa bak. Senin görevin nedir? Senin görevin hizmet etmek. Ne demek yani 'sen bana oy verirsen sana hizmet var'. Bizim böyle hizmet anlayışımız yok. Bu adam belediye başkanı değil, sokak kabadayısı sokak. Şu hale bak!

Türkiye'de Kürdistan diye bir bölge var mı? Bizim Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu, Karadeniz, Akdeniz, Orta Anadolu, Ege, Marmara var. Bizde Kürdistan diye bir bölge yok ve tanımıyoruz. Sen Kürdistan'ı çok seviyorsan, Irak'ın kuzeyinde Kürdistan var, haydi oraya git. Biz bu toprakları böldürmeyeceğiz. Bölmek isteyenlere bu topraklarda hayat hakkı tanımayacağız. Biz bu teröristleri sonuna kadar kovalayacağız.

Cudi'de mağaralarda bunları mağaralarda gömdük mü? Gabar'da, Tendürek'te, Kandil'de gömdük mü? Bitmedi. Gömmeye devam edeceğiz. Bunlar nerede, hangi çukuru açtıysalar, o çukurlara bunları gömdük mü? İHA'larla SİHA'larla, F-16'larımızla onlar kaçtı, biz kovaladık. Kendilerine göre şemsiye ile kendilerini koruyacaklar. Ne oldu, korudular mı?

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Haber Tarihi: 04 Mart 2019 Pazartesi 16:49
  1. Hatay
  2. Karabük
  3. Zonguldak
  4. Bartın
  5. Recep Tayyip Erdoğan

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