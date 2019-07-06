Erdoğan, Barents Denizi'nde yaşanan denizaltı kazasında hayatlarını kaybeden Rus mürettebatın ailelerine ve Rus halkına başsağlığı diledi.

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