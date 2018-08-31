Başkan Erdoğan balık av sezonu açılışında konuştu

Sarıyer'de balık av sezonu açılışında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, av yasağı döneminde balıkçıların kendi arasında otokontrol sistemi geliştirilmesi gerektiğini belirten Erdoğan, bunun en doğru yöntem olacağını belirtti.