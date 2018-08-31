Başkan Erdoğan balık av sezonu açılışında konuştu
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sarıyer'de balık av sezonu açılışında konuştu. Av yasağı döneminde balıkçıların kendi arasında otokontrol sistemi geliştirilmesi gerektiğini belirten Erdoğan, bunun en doğru yöntem olacağını belirtti.31 Ağustos 2018 Cuma 23:01
Sarıyer'de balık av sezonu açılışında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, av yasağı döneminde balıkçıların kendi arasında otokontrol sistemi geliştirilmesi gerektiğini belirten Erdoğan, bunun en doğru yöntem olacağını belirtti.
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