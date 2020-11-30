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Korona Virüs Erdoğan Bakanlar Kurulu toplantısının ardından yeni yasakları açıklayacak
Korona Virüs

Erdoğan Bakanlar Kurulu toplantısının ardından yeni yasakları açıklayacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugünkü Bakanlar Kurulu toplantısının ardından koronavirüs salgınına karşı alınacak olan yeni tedbirleri açıklayacak.

Yeniakit Publisher
2020-11-30 08:03:00 -
Erdoğan Bakanlar Kurulu toplantısının ardından yeni yasakları açıklayacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın geçen cuma günü “Yeni tedbirleri almaya mecburuz ve alacağız” açıklamasının ardından bugün Beştepe’de toplanacak kabinenin ana gündem maddesi koronavirüs salgınına karşı alınacak yeni önlemler ve kısıtlamalar olacak.

Toplantıda Sağlık Bakanı Fahrettin Koca son 10 günlük tabloyla ilgili kapsamlı bir sunum yapacak. İllerdeki son koronavirüs tablosu ve aşı çalışmaları da değerlendirilecek. Bir önceki kabine toplantısında alınan tedbirlerin salgınla mücadeleye etkisi masaya yatırılırken, Bilim Kurulu’nun önerileri değerlendirilecek.

Bilim Kurulu’nun önerileri

Bilim Kurulu’nun tavsiyeleri doğrultusunda toplantıdan çıkması muhtemel bazı kararlar şöyle:

- İki haftadır hafta sonları saat 20.00’den sabah saat 10.00’a kadar uygulanan sokağa çıkma yasağı salgının ilk günlerindeki gibi tüm güne yayılabilir.

- Salgının kontrol altına alınamadığı bazı şehirlerde sokağa çıkma yasağına hafta içi günler de dahil edilebilir.

- Toplantıda vaka ve ölüm sayılarının yüksek olduğu Edirne, Adana, Hatay, Artvin, Aydın, Çanakkale, Kırklareli, Ordu, Trabzon, Tokat, Zonguldak, Mersin, Osmaniye, Samsun, Muğla, Bursa İstanbul, İzmir, Ankara, Kocaeli gibi şehirlere yönelik olarak salgının seyrine göre kademeli şekilde seyahat kısıtlaması getirilebilir.

- Havaların soğumasına paralel olarak yüksek risk grubunda olan 65 yaş üstü ve 20 yaş altı vatandaşların her gün dışarı çıkabildiği 3 saatlik sürenin azaltılması da planlanıyor.

- Yine salgının seyrine bağlı olarak kalabalık oluşmasının önlenmesi amacıyla bazı mekanlara sınırlama getirilebileceği de belirtiliyor.

Kararları Erdoğan açıklayacak

Kritik kabine toplantısında alınacak kararları Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Millete Sesleniş konuşmasıyla kamuoyuna duyurması planlanıyor.

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