Erdoğan, Bahçeli'yi kabul etti Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir araya geldi

ANKARA (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde saat 12.10'de başlayan kabul, basına kapalı gerçekleşiyor.

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