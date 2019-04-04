Erdoğan, Bahçeli'yi aradı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Alparslan Türkeş'in vefat yıl dönümü dolayısıyla MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi telefonla arayarak taziyelerini sundu04 Nisan 2019 Perşembe 13:59
İSTANBUL (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Alparslan Türkeş'in vefat yıl dönümü dolayısıyla MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi telefonla aradı.
Cumhurbaşkanlığından alınan bilgiye göre Erdoğan, MHP’nin kurucu genel başkanı merhum Alparslan Türkeş'in vefat yıl dönümü dolayısıyla MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi telefonla arayarak, taziyede bulundu.
Erdoğan, Alparslan Türkeş'in eşi Seval Türkeş ve oğlu Tuğrul Türkeş'le de telefonda görüştü.
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