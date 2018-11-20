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Erdoğan-Bahçeli yerel seçim ittifak görüşmesinin tarihi belli oldu!

AK Parti ile MHP 31 Mart yerel seçimlerinde ittifak yapılmayacağını açıklamış ancak son dakika gelişmesine göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP lideri Bahçeli yeniden bir araya geleceği açıklanmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Bahçeli’nin yerel seçim ittifak görüşmesinin tarihi belli oldu.

20 Kasım 2018 Salı 10:24
Erdoğan-Bahçeli yerel seçim ittifak görüşmesinin tarihi belli oldu!

AK Parti ile MHP 31 Mart yerel seçimlerinde ittifak yapılmayacağını açıklamış ancak son dakika gelişmesine göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP lideri Bahçeli yeniden bir araya geleceği açıklanmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Bahçeli’nin yerel seçim ittifak görüşmesinin tarihi belli oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, çarşamba günü yerel seçimde ittifak konusunu yeniden masaya yatırmak için tekrardan bir araya gelecek.

24 Haziran Cumhurbaşkanı ve 27. dönem milletvekili genel seçimlerinde AK Parti ile MHP Cumhur İttifakı ile seçimlere girdi ve sandıktan zaferle çıktı. Türkiye 24 Haziran seçimlerini geride bırakırken şimdi de 2019 Mart ayında yapılacak olan yerel seçimler için sandık başına gidecek. AK Parti ile MHP, yerel seçimlerde de ittifak yapmak için bir araya geldi. Heyetler arasındaki görüşmeler sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de bir araya geldi. Ancak görüşmeler sonuç vermedi ve önce Devlet Bahçeli’nin yerel seçimlerde ittifakın yapılmayacağı açıklaması geldi. Bahçeli’nin yerelde ittifak yok açıklamasından sonra bu kez de Cumhurbaşkanı Erdoğan partisinin grup toplantısında Cumhur İttifakının devam ettiğini ancak yerel seçimlerde herkes kendi yoluna devam edeceğini açıkladı.  

CHP-HDP-İYİ Parti ittifakına karşı yeniden görüşme

Süreç bu şekilde devam ederken, muhalefet cephesinde ise başka büyükşehirler olmak üzere bazı kritik illerle CHP-İYİ Parti-HDP ittifakının olabileceği sinyalleri gelmeye başladı. Tüm siyasi partilerin gözünü diktiği İstanbul’da CHP-İYİ Parti ve HDP ittifakı yapılacağı iddiaları ortaya atıldı. Aynı şekilde Ankara Manisa, Mersin, Adana’da da muhalefetin ittifak arayışında olduğu haberleri gündeme yandısı. Bu gelişmeler üzerine Cumhur İttifakı cephesinde liderlerin yeniden buluşması kararlaştırıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, çarşamba günü bir araya gelecek.

 

Haber Tarihi: 20 Kasım 2018 Salı 10:24
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