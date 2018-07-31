Genel af ne zaman çıkacak? Erdoğan-Bahçeli af konusunda anlaştı mı? Son dakika cezaevi mahkum affı son durum

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Külliyesi’nde MHP lideri Devlet Bahçeli’yi kabul etti. İkilinin görüşmesi 40 dakika sürdü. Erdoğan-Bahçeli görüşmesinde ne konuşuldu? Erdoğan-Bahçe görüşmesinde af gündeme geldi mi? Görüşmede yerel seçim tarihi konuşuldu mu? Yerel seçimler erkene mi alınacak?

24 Haziran öncesi AK Parti ve MHP’nin oluşturduğu Cumhur İttifakı’nın birlikteliği muhalefeti kıskandırmaya devam ediyor. Cumhur İttifakını oluşturan AK Parti ve MHP Genel Başkanları son dakika görüşmesiyle bir araya geldi. AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde kabul etti. Erdoğan Bahçeli görüşmesi saat 13.00'te başladı. Görüşme 40 dakika sürdü. Görüşmede MHP liderinin gündeme af konusunu gündeme getirdiği iddia edildi. Başkan Erdoğan ve MHP lideri Bahçeli’nin gündeminde yerel seçimlerin ne zaman yapılacağının yanında yeni yasama döneminde yapılacak çalışmalar masaya yatırıldığı öğrenildi. Devlet Bahçeli af konusunu seçimlerden önce gündeme getirmiş, seçim sonrasında ise yaptığı açıklamada yeni yasama döneminde MHP’nin af konusuna ilişkin teklif vereceğini açıklamıştı. Cezaevinde af bekleyen binlerce mahkum ve bu mahkumların ailesi af konusunda bir adımın atılıp atılmayacağını merak ediyor.