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Erdoğan'dan Erzurum Kongresi’nin 100. yıldönümü mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Erzurum Kongresi’nin 100. yıldönümü nedeniyle mesaj yayınladı.

23 Temmuz 2019 Salı 08:15
Erdoğan'dan Erzurum Kongresi’nin 100. yıldönümü mesajı

Erzurum Kongresi’nin 100. yıldönümü nedeniyle mesaj yayımlayan Cumhurbaşkanı Recep  Tayyip Erdoğan, "Erzurum Kongresi’nde ortaya çıkan şuur, azim ve kararlılık bugün de birlik ve beraberliğimizin temeli, vatan ve bayrak sevgimizin sembolü, geleceğe yürüyüşümüzde en büyük gücümüzdür" dedi.

Erdoğan mesajda şunları kaydetti:

"İstiklal mücadelemizin başlatılmasında, hedeflerinin ve ilkelerinin belirlenmesinde önemli bir rol oynayan Erzurum Kongresi, aziz milletimizin kendi kaderini tayin etme yönünde attığı en büyük adımlardan biri olmuştur. Manda ve himayeyi kesinlikle reddeden, milli sınırlar içinde vatanının bütünlüğünü esas alan kararlar doğrultusunda, bağımsız Cumhuriyetimizin temelleri atılmış, tüm milletimizin mutabakatıyla topyekûn bir mücadele başlatılmış ve İstiklal Savaşımız şanlı bir zaferle taçlanmıştır. 100 yıl önce Samsun’da yakılan bağımsızlık ateşi, Amasya’nın ardından Erzurum’da alınan kararlarla aziz milletimizin yolunu aydınlatmış, milli iradenin hâkim olduğu tüm dünyaya ilan edilmiştir. Erzurum Kongresi’nde ortaya çıkan şuur, azim ve kararlılık bugün de birlik ve beraberliğimizin temeli, vatan ve bayrak sevgimizin sembolü, geleceğe yürüyüşümüzde en büyük gücümüzdür. Erzurum Kongresi’nin 100. yıldönümünde, başta Gazi Mustafa Kemal olmak üzere, bağımsızlık mücadelemizin tüm kahramanlarını saygı ve minnetle yâd ediyorum."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hatay’ın anavatana katılmasının yıldönümü nedeniyle yayınladığı mesajda da özetle şunları kaydetti:

"Hatay’ın 80 yıl önce anavatanla bütünleşmesi, kaderini Türkiye’nin kaderiyle birleştirmesi, siyasi ve diplomatik alanda ülkemizin saygınlığını ve etkinliğini arttıran bir karar olmuştur. Kendi hür iradesiyle anavatanla kucaklaşmayı tercih eden Hatay, milli birliğimizi, bütünlüğümüzü güçlendirmiş; barış içinde yaşama, birlik ve beraberliğimize sahip çıkma kararlılığımızın sembolü olmuştur. Türkiye Cumhuriyeti’nin barışçı ve akılcı politikaları sonucu elde ettiği en büyük kazanımlarından biri olan Hatay, farklı dinlerin, farklı kültürlerin iç içe, kardeşçe ve hoşgörüyle yaşadığı, Anadolu mozaiğinin en önde gelen merkezlerinden biridir."

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Haber Tarihi: 23 Temmuz 2019 Salı 08:15
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