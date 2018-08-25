Erdoğan, “Ayder’i kirlettik, rezil ettik” demişti; düzeltiliyor harekete geçildi

Rize’nin Çamlıhemşin ilçesindedeki Ayder Yaylası, 1987 yılında ‘turizm merkezi’ ilan edildi. Doğal güzelliğiyle öne çıkan yaylada, bu tarihten sonra gelişigüzel yapılaşma başladı. 1994 yılında ‘milli park’, 1998’de ise ‘doğal sit alanı’ ilan edilerek korumaya alınan Ayder, 2006 yılında da ‘kültür ve turizm koruma gelişim bölgesi’ ilan edildi. 1998’de doğal sit alanı olan yayla için 2 yıl içinde ‘koruma amaçlı imar planı’ oluşturulması gerekiyordu; ancak aradan geçen 20 yıl sonunda henüz bir adım atılmamıştı. Ta ki; Türkiye Cumhuriyeti’nin Devlet Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 8 Ağustos 2017’de AK Parti Rize İl Başkanları Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı’ndaki, “Ayderi kirlettik, rezil ettik” çıkışıyla gündeme gelen turizm merkezi Ayder için harekete geçiline kadar... 5 bakanlık konsorsiyum oluşturdu; TOKİ’nin öncülüğünde Ayder’de 20 yıl geciktirilen ‘dönüşüm’ başladı.

YENİ AYDER İÇİN KOLLAR SIVANDI

Koruma planlarının uygulanması halinde yapılaşma tipi ve yoğunluğunun ancak projeler dahilinde yapılabileceği Ayder’de gerçekleştirilecek kentsel dönüşüm ile beraber, her geçen gün artan yapılaşma durdurulacak. Kaçak ve beton yapıların inşa edildiği yayla çevresindeki 290 yapıdan 158’i ile ilgili “yıkım” kararı alındı. Yeni Ayder için hazırlanan projeyle; otopark, otel ve pansiyon alanları, seyir terasları, günübirlik eğlence alanları, çadır ve kamp bölgeleri ile giriş- çıkış noktaları belirlendi. Yaylaya ulaşanlar, “750 kapasiteli” katlı otoparka araçlarını bıraktıktan sonra seyir terasına ulaşacak. Ziyaretçiler, buradaki trambüslerle yayla merkezine varacak. Ulaşım sorununa çözüm olarak yaylanın alt kodunda çift yönlü ‘yeni yol’ yapılacak. Ayder Yaylası ve civardaki Ausor, Hüser ve Kavron Yaylaları’na gitmek isteyenler, bu yolu kullanacak. Yaylaya araç girişi sınırlandırılacak. Yaylada dikey yerine en fazla 2 katlı yatay yapılar inşa edilecek. Uygulanacak yeni modelle altyapı ve ulaşım sorunları da çözülecek. ‘İmar kirliliği’ ortadan kaldırılacak.