Erdoğan: "(Ayasofya'nın ücretsiz olması)Olmayacak bir şey değil hatta üzerinde öyle dururuz ki, (adını) müze değil artık Ayasofya Cami olarak koyarız"

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