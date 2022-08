'Erdoğan, Avrupa’nın can simidi olacak olan tahıl krizini çözdü'

1990’da değerli insan Turgut Özal; ABD, Irak’a operasyon yapacağı zaman biz bir koyup üç alacağız demişti. ABD’ye Irak operasyonunda yardımcı olduk. ABD ne yaptı? Kuzey Irak’a Çekiç Güç koydu, yüzlerce askerimizi, polisimizi ve masum sivili katleden PKK’yı yerleştirdi. Büyük Tazmanya canavarı İngiltere ve küçük Tazmanya canavarı ABD bir bir koyup üç aldırır mı? Tazmanya canavarı bütün vahşi hayvanların avını öldürdükten sonra yer. Bu canavar avını diri diri yer. Bunu da burada zikredelim. Bunların fıtratı kaypaklık ve canavarlıktı, bunu Özal bilemedi. Neyse hatasız kul olmaz. Olan oldu. Bu ABD, en büyük düşmanımızı burnumuzun dibine yerleştirdi.

Şimdi bu olay aklıma gelince, değerli Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan’ın Avrupa’nın can simidi olacak olan tahıl krizini çözdü. Avrupa’nın aç kalma riskini ortadan kaldırdı, bir de Avrupa’nın enerji ve doğalgaz problemini çözse Avrupa, Tayyip Erdoğan’ı daha çok sevecek, daha çok beğenecek, daha çok övecek. Biz Türk Milleti olarak kendimize yapılan iltifatı çok severiz, ama Karaman’ın koyunu sonra çıkar oyunu diye bir söz vardır. Avrupalılara hiç güvenilmez, her an Avrupa’nın ikiyüzlülüğünü, bir kalleşlik yapacağını bekleyebiliriz. Değerli başkanımızın onu bilmesi gerekirdi. Dolayısıyla bırak Avrupa rezilliğiyle, perişanlığıyla baş başa kalsın ne hali varsa görsün. Daha birkaç gün önce PKK, İsveç’te gösteri yaptı. Huylu huyundan vazgeçmez. Halbuki aynı gün BM Genel Sekreteri Guterres’in, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg’in; Finlandiya’ya, Almanya’ya, İsveç’e bu FETÖ’cüleri, PKK’lı teröristleri Türkiye’ye teslim edin Türkiye size büyük bir jest yaptı, fedakarlık yaptı demesi gerekirdi, ancak süslü sözlerle Tayyip Erdoğan’ı methediyorlar. Bence Avrupa ve ABD, Türkiye’yi oyuna getirdiler, işlerini gördürdüler. Ama bunu Putin çok iyi biliyor. Cumhurbaşkanımızın ricasını kırmadı, onu geri çevirmedi. Olay bundan ibaret. Bunun başka bir açıklaması yoktur. Çünkü Avrupa’nın ve ABD’nin sevinmesi bizim üzüleceğimiz anlamına geliyor. Biz zaten kandırılmaya alıştık. Bir yüzümüze tokat vurulunca öbür yüzümüzü çeviririz. Bu arada şu hususu da gözardı etmemek gerekir. Madalyonun bir yüzü varsa öteki yüzü de vardır. Bunu da dile getirmekte fayda vardır. Biz Finlandiya’dan, İsveç’ten, Almanya’dan PKK’lı satılmışların iadesini isterken içeride de faili belli iken, suç mahalli belli iken, mağdurlar belli iken ülkenin en son karar verici organı olan AYM, PKK’nın siyasi kolu olan, istasyonu olan HDP’yi 3 yıldır kapatamamaktadır. Bunu Avrupa görmüyor mu bilmiyor mu zannediyorsunuz? Avrupa aptal mı sanıyorsunuz. Sen içeride PKK’lı uzantılara bir şey yapamayacaksın, hiçbir kanuni işlem yapmayacaksın, ondan sonra Avrupa’dan teröristlerin iadesini isteyeceksin. Bu deve kuşu gibi başını kuma görmektir. Kimse kendi kendini kandırmasın. Ben sade bir vatandaş olarak AYM’den; HDP’yi kapatma, sadece suçları, ilişkileri, fiilleri belli olan HDP yöneticilerini tutukla, maaşlarını kes, sicili temiz olan hiçbir suç kaydı olmayan kişileri seçime sok dedim. AYM bunu görmüyor, duymuyor, başka bir tarafa bakıyor. Benim aklıma o zaman şu geliyor; Avrupa, PKK’lılardan korkuyor. Bizde de AYM, HDP’lilerden korkuyor. Bunun başka bir izahı yoktur.

Bu satırları yazan kişi 70 yaşındadır. Hayatı boyunca yüzbinlerce kişi ile münasebeti olmuştur. Dünyadaki bütün olayların hikmetini sırrını anlatan Kur’an-ı Kerim’in 3/2’sinin mealini bilen kişidir. Gelmiş geçmiş en büyük insan olan Peygamberimiz Hz. Muhammed’in yüzlerce hadisini hafızasında tutan kişidir. Şunu hiçbir zaman unutmayalım.

Kur’an mealini bilmeyen, hadis bilmeyen hiçbir kimse ordinaryüs prof. da olsa o küçük aklıyla olayların, hadiselerin mahiyetini bilemez. Aksini iddia eden buyursun meydana.