Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pençe Harekatı'na katılan askerlere hitap etti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Savunma Bakanı Hulusi Akar ile yaptığı telefon görüşmesi sırasında hitap ettiği Pençe Harekatı'na katılan askerlerin bayramını kutladı. Erdoğan konuşmasında "Pençe Harekatı'nın büyük bir zaferle noktalanmasını Rabbimden niyaz ediyorum" dedi.

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