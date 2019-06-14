Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kıbrıs'ta askerimizin azalması söz konusu değil

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Asya'da İşbirliği ve Güven Arttırıcı Önlemler Konferansı (CICA) 5. Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi öncesi Atatürk Havalimanı'nda gazetecilerin sorularını cevaplandırdı.

Yeni askerlik yasasına değindiği konuşmasının bır kısmında Kuzey Kıbrıs'taki asker sayısına ilişkin açıklamada bulunan Başkan Erdoğan, "Asker sayımızın azalması söz konusu değil" dedi.

"Ne kadar bulunması gerekiyorsa o kadar bulunur"

Başkan Erdoğan'ın o sözleri:

"Yeni askerlik yasasında ise biz bu işi öyle bir noktaya getirelim ki… Diyelim ki başarılı bir astsubay eğer başarabiliyorsa generalliğe kadar çıkabilecek. Yeni askerlik yasasında bu var. bunun yanında isteyen kalabiliyor, isteyen süresi dolunca ayrılabiliyor. Bir diğer yanda sayılar azalıyor halimiz ne olacak? Açık net söylendi. Şimdi sürekli olarak bir hücre tazelenmesi olacak. 12 ay içerisinde, sürekli her ay askere alma diye böyle bir durum söz konusu olacak. Sayıda azalma diye bir şey söz konusu değil.

Örneğin bir de Kıbrıs ile bazı şeyler söylüyorlar, mide bulandırsın diye söylüyorlar. Kuzey Kıbrıs’ta bizim askerimizin azalması söz konusu değildir. Ne kadar asker bulunması gerekiyorsa o kadar asker bulundururuz. Bunun için birilerinden izin almak diye mecburiyetimiz yoktur."