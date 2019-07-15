Erdoğan: "Asıl sorumluluğumuz FETÖ'yü doğuran ve besleyen ekosistemi yok etmek. Bunun yolu ehliyet ve liyakata dayalı sistemi inşa etmekten geçiyor."

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