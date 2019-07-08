0553 313 94 23

Erdoğan: "Arzumuz isteğimiz Ege'de ve Akdeniz'de herhangi bir sıkıntıyı bundan sonraki süreçte asla yaşamayalım."

08 Temmuz 2019 Pazartesi 11:37
Erdoğan: "Arzumuz isteğimiz Ege'de ve Akdeniz'de herhangi bir sıkıntıyı bundan sonraki süreçte asla yaşamayalım."
Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 08 Temmuz 2019 Pazartesi 11:37
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    FETÖ sanığı SAT'çılar ile "mahrem imamları"nın davası
    1. FETÖ sanığı SAT'çılar ile "mahrem..
    2. Başkan Bozkurt’a okul müdürü ve..
    3. Motosikletli ambulanslar ile vakaya..
    4. Çiğli’de büyük STK buluşması
    5. THY'nin "Maçka" uçağı şehit Eren..
    6. Sanat kırsala taşınıyor
    7. Çaykur Rizespor’da hedef geçen yılın..
    8. Ertuğrul'un yeni projesi belli oldu
    9. Denizli'de turistleri taşıyan otobüs..
    10. Londra’da 12 kişiyi yaralayan otobüs..
    11. Göz çevresi gençliği için ‘ışık..
    12. Horlama ve uyku apnesine dur deyin! |..
    13. TOKİ konutlarına başka ilden başvuru..
    14. Alanyaspor’dakombineler satışta
    15. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, S..
    16. Milli Eğitim Bakanlığı dev projeye..
    17. Geçmeyen baş ağrısına botoks
    18. AK Partililer istişare toplantısında..
    19. Cüneyt Özdemir’den şok itiraf! “26 yıl..
    20. Bursa’da trafik kazası: 1 ölü 11 yaralı
    21. Roma dönemine ait kanatlı ve 3 başlı..
    22. Efeler’in organik lezzetleri Şen..
    23. (Özel Haber) Ergün Keleş: "Emircan..
    24. Pendik’te hamile kadına ve eşine..
    25. Antalya'da şüpheli ölüm
    26. Kaza ânı kameraya böyle yansıdı
    27. Mobilya atölyesinde çıkan yangın..
    28. Çaykur Rizespor'da sezon hazırlıkları
    29. Başkan Büyükkılıç’ın birim ziyaretleri..
    30. Kafasından vurulmuş şekilde bulundu
    “İslam beni suç hayatından kurtardı”
    “İslam beni suç hayatından kurtardı”
    Vatandaşlara uyarı! Süre giderek azalıyor
    Vatandaşlara uyarı! Süre giderek azalıyor
    CHP’de işler karıştı! Şimdiden İmamoğlu’na göre hareket edenler, Kılıçdaroğlu’nu rahatsız etti... “Tetikte bekliyor”
    CHP’de işler karıştı! Şimdiden İmamoğlu’na göre hareket edenler, Kılıçdaroğlu’nu rahatsız etti... “Tetikte bekliyor”
    CHP’de liyakat yok partizanlık var
    CHP’de liyakat yok partizanlık var
    Deşifre oldular! Ajan gazetelere CHP'li medya sahip çıktı
    Deşifre oldular! Ajan gazetelere CHP'li medya sahip çıktı

    Günün Karikatürü

    7 Temmuz 2019
    Beşiktaş'ta deprem! Burak Yılmaz'la yollar ayrılıyor
    Beşiktaş'ta deprem! Burak Yılmaz'la yollar ayrılıyor
    MİT Başkanı Hakan Fidan’dan dikkat çeken açıklama! ‘Diplomatik istihbarat’
    MİT Başkanı Hakan Fidan’dan dikkat çeken açıklama! ‘Diplomatik istihbarat’