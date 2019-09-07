0553 313 94 23

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Artık onlar düşünsün

AK Parti Eskişehir İl Teşkilatı'nın yemeğinde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, AB ülkelerinin Türkiye'ye destek sözünü hatırlatarak, "Oldu oldu, olmadı kapıları açmaktan başka çare yok. Hep biz mi düşüneceğiz, biraz da onlar düşünsün" dedi.

07 Eylül 2019 Cumartesi 17:23
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Artık onlar düşünsün

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Eskişehir İl Teşkilatı ile buluştuğu toplantıda önemli açıklamalarda bulundu.

İşte Erdoğan'ın konuşmasından satır başları;

Ülkemizde siyasetin milletten koptuğu dönemde AK Parti, milletin davasının sözcülüğünü üstlenerek ortaya çıkmıştır.

Bir sonraki seçimde daha fazla çalışarak hedefimize ulaşacağız. Hemen bugünden bir sonraki seçim için çalışmalara başlamalıyız. Milletimizin bugüne kadar AK Parti'ye verdiği destek farklı oluşumuzdandır. Milletimize ne kadar hizmet ettiysek milletimiz de bize o kadar destek verdi.

Ses seda yok!

İstanbul başta olmak üzere çeşitli belediyelerin işten çıkartılan insanların feryadını duyuyoruz. AK Partili belediyelerde böyle bir şey olsa gök kubbeyi üzerimize yıkacak olanlardan ses seda yok. Bu ikiyüzlülüktür. Bizim belediyelerimizde böyle bir şey olmadı.

Gezicilerin sesi çıkmıyor

Taksim'de 12 ağacın yeri değiştirildi diye kıyameti kopardılar. Bu kadar orman yakılırken Gezicilerin sesi çıkmıyor.

"Analar destansı bir mücadele veriyor"

Diyarbakır'da ise analar destansı bir mücadele veriyor. İnsan hakları diye ortalığı ayağa kaldıranlar en ufak bir ses çıkarmıyorlar. Bir zamanlar Cumartesi Anneleri vardı. Oraya giden sanatçılardan şimdi en ufak bir ses çıkıyor mu? İşte bu ikiyüzlüler evlatları peşindeki anaları yalnız bırakıyor diye biz de geri duracak değiliz.

Şov yapmaktan başka bir işe yaramayan muhalefet belediyelerinin seçim sonuçlarını milletimize fatura etmesine izin vermeyiz. Bir yerde hizmet aksamışsa, hastalara destek verilmemişse, işçiler işten çıkarılmışsa onlara biz destek vereceğiz.

Türkiye'nin önünde güvenlikten ekonomiye acil mesafe alması gereken kritik konular var.

Faiz düştükçe enflasyon da düşecektir

Türkiye'nin önünde güvenlikten ekonomiye acil mesafe alması gereken kritik konular var. Allah'ın izni ve milletimizin desteğiyle bunları aşacağız. Faizler düşüyor mu? Düşüyor. Perşembe günü Para Politikası Kurulu toplanıyor. Faizlerin düşeceğine inanıyorum. Faiz düştükçe enflasyon da düşecektir. Göreceksiniz Cumhurbaşkanımız demişti diyeceksiniz.

"Kusura bakmasınlar kapıları açarız"

Fırat'ın doğusunu Trump ile yeniden görüşeceğiz. Uygulama ile konuştuklarımız birbirini tutmalı. Eğer kalkıp YPG'ye eğitim veriliyorsa bizim bunu hazmetmemiz mümkün değildir. Bunlar kiminle savaşacak? Türkiye ile! Biz buna göz yumar mıyım?

İdlib'den kaynaklanan şu an bir göç sorunu var. Biz Avrupa'ya açıkça söyledik. Bu yükü paylaşacaksınız. Paylaşmazsanız kapıları açarız, dedik. Türkiye 4 milyon mültecinin yükünü nasıl kaldıracak. Oldu oldu, olmadı kusura bakmasınlar, kapıları açmaktan başka çare kalmayacak. Hep biz mi düşüneceğiz. biraz da onlar düşünsün.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 07 Eylül 2019 Cumartesi 17:23
  1. İstanbul
  2. Diyarbakır
  3. Eskişehir
  4. Recep Tayyip Erdoğan
  5. AK Parti
  6. Türkiye

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Avrupa Erkekler Tekerlekli Sandalye Basketbol Şampiyonası
    1. Avrupa Erkekler Tekerlekli Sandalye..
    2. CHP Lideri Kılıçdaroğlu’ndan Didim..
    3. Belçika’da öldürülen Türk, Nizip’te..
    4. Bayrampaşa’da tekstil atölyesinde..
    5. 738. Söğüt Ertuğrul Gazi'yi Anma ve..
    6. Ormanlık alanda cesedi bulunan..
    7. Manisa’da yeni eğitim-öğretim dönemi..
    8. Bunu yapmayan düğün konvoyuna..
    9. Eşinden ayrılmak istemeyen adam..
    10. Aktaş'tan şehit Kansuva için taziye..
    11. Kahramankazan'da iş kazası: 1 ölü
    12. Taksim'de tinerci dehşeti: Yeni mezun..
    13. Başkentte Kore yemeği yarışması..
    14. Basketbol: 2019 FIBA Dünya Kupası
    15. Elinde patlayan torpil serçe parmağını..
    16. Besni’de anız yangını
    17. Potada milli maçın ardından
    18. Adanafest İstanbul'da başladı
    19. Cumhuriyet Kadınları Derneği’nden..
    20. Erdoğan: "(Suriye'nin kuzeyi) 30 bin..
    21. Komiser yardımcılığı alımı başvuru..
    22. İzmir’de makilik alanda yangın
    23. Futbol: Hazırlık maçı
    24. Eski Sudan Cumhurbaşkanı Beşir'in..
    25. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,..
    26. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "7. Olağan..
    27. Vedat Muriqi milli maçta gol attı mı?
    28. Tabureden, lastiğe kadar her şey çıktı
    29. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Edoğan,..
    30. Erdoğan: "(AB ülkelerinin destek sözü)..
    Tendürek Dağı'nda öldürülen terörist bakın kim çıktı!
    Tendürek Dağı'nda öldürülen terörist bakın kim çıktı!
    Yusuf Kaplan'dan dikkat çeken Kaftancıoğlu, İmamoğlu ve Alparslan Kuytul çıkışı!
    Yusuf Kaplan'dan dikkat çeken Kaftancıoğlu, İmamoğlu ve Alparslan Kuytul çıkışı!
    Süleyman Soylu’ya Yenikapı çağrısı: İmamoğlu’ndan önce siz yapın!
    Süleyman Soylu’ya Yenikapı çağrısı: İmamoğlu’ndan önce siz yapın!
    Optimar Araştırma'dan kayyım yorumu: İBB'de kayyım atanmaz ama Süleyman Soylu'nun dedikleri...
    Optimar Araştırma'dan kayyım yorumu: İBB'de kayyım atanmaz ama Süleyman Soylu'nun dedikleri...
    Soylu'dan İstanbul'a kayyım açıklaması
    Soylu'dan İstanbul'a kayyım açıklaması

    Günün Karikatürü

    7 Eylül 2019
    Kürt çocuğu Kandil’de, Buldan’ın çocuğu tatilde
    Kürt çocuğu Kandil’de, Buldan’ın çocuğu tatilde
    Süleyman Soylu: Belediye işi şov işi değildir, arkadaşlara talimatı verdim
    Süleyman Soylu: Belediye işi şov işi değildir, arkadaşlara talimatı verdim