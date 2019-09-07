Cumhurbaşkanı Erdoğan: Artık onlar düşünsün

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Eskişehir İl Teşkilatı ile buluştuğu toplantıda önemli açıklamalarda bulundu.

İşte Erdoğan'ın konuşmasından satır başları;

Ülkemizde siyasetin milletten koptuğu dönemde AK Parti, milletin davasının sözcülüğünü üstlenerek ortaya çıkmıştır.

Bir sonraki seçimde daha fazla çalışarak hedefimize ulaşacağız. Hemen bugünden bir sonraki seçim için çalışmalara başlamalıyız. Milletimizin bugüne kadar AK Parti'ye verdiği destek farklı oluşumuzdandır. Milletimize ne kadar hizmet ettiysek milletimiz de bize o kadar destek verdi.

Ses seda yok!

İstanbul başta olmak üzere çeşitli belediyelerin işten çıkartılan insanların feryadını duyuyoruz. AK Partili belediyelerde böyle bir şey olsa gök kubbeyi üzerimize yıkacak olanlardan ses seda yok. Bu ikiyüzlülüktür. Bizim belediyelerimizde böyle bir şey olmadı.

Gezicilerin sesi çıkmıyor

Taksim'de 12 ağacın yeri değiştirildi diye kıyameti kopardılar. Bu kadar orman yakılırken Gezicilerin sesi çıkmıyor.

"Analar destansı bir mücadele veriyor"

Diyarbakır'da ise analar destansı bir mücadele veriyor. İnsan hakları diye ortalığı ayağa kaldıranlar en ufak bir ses çıkarmıyorlar. Bir zamanlar Cumartesi Anneleri vardı. Oraya giden sanatçılardan şimdi en ufak bir ses çıkıyor mu? İşte bu ikiyüzlüler evlatları peşindeki anaları yalnız bırakıyor diye biz de geri duracak değiliz.

Şov yapmaktan başka bir işe yaramayan muhalefet belediyelerinin seçim sonuçlarını milletimize fatura etmesine izin vermeyiz. Bir yerde hizmet aksamışsa, hastalara destek verilmemişse, işçiler işten çıkarılmışsa onlara biz destek vereceğiz.

Türkiye'nin önünde güvenlikten ekonomiye acil mesafe alması gereken kritik konular var.

Faiz düştükçe enflasyon da düşecektir

Türkiye'nin önünde güvenlikten ekonomiye acil mesafe alması gereken kritik konular var. Allah'ın izni ve milletimizin desteğiyle bunları aşacağız. Faizler düşüyor mu? Düşüyor. Perşembe günü Para Politikası Kurulu toplanıyor. Faizlerin düşeceğine inanıyorum. Faiz düştükçe enflasyon da düşecektir. Göreceksiniz Cumhurbaşkanımız demişti diyeceksiniz.

"Kusura bakmasınlar kapıları açarız"

Fırat'ın doğusunu Trump ile yeniden görüşeceğiz. Uygulama ile konuştuklarımız birbirini tutmalı. Eğer kalkıp YPG'ye eğitim veriliyorsa bizim bunu hazmetmemiz mümkün değildir. Bunlar kiminle savaşacak? Türkiye ile! Biz buna göz yumar mıyım?

İdlib'den kaynaklanan şu an bir göç sorunu var. Biz Avrupa'ya açıkça söyledik. Bu yükü paylaşacaksınız. Paylaşmazsanız kapıları açarız, dedik. Türkiye 4 milyon mültecinin yükünü nasıl kaldıracak. Oldu oldu, olmadı kusura bakmasınlar, kapıları açmaktan başka çare kalmayacak. Hep biz mi düşüneceğiz. biraz da onlar düşünsün.