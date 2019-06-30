0553 313 94 23

Cumhurbaşkanı Erdoğan Ara Güler sergisinin açılışında konuştu: Şahsım için gurur kaynağıdır

G20 Zirvesi için Japonya'da bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ara Güler sergisinin açılışında açıklamalarda bulundu.

30 Haziran 2019 Pazar 08:08
Cumhurbaşkanı Erdoğan Ara Güler sergisinin açılışında konuştu: Şahsım için gurur kaynağıdır

G20 Zirvesi için Japonya'da bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kyoto şehrindeki Ara Güler sergisinin açılışında konuştu.

Japonya'nın Kyoto şehrindeki Ara Güler Fotoğraf Sergisi'nin açılışını gerçekleştiren Başkan Erdoğan, şunları söyledi:

"Saygıdeğer Prenses Akiko, hanımefendiler beyefendiler hepinizi en kalbi duygularımla selamlıyorum. G20 Zirvesi münasebetiyle bir kez daha Japonya'da bulunmaktan mutluluk duyuyorum. Ara Güler sergisine ev sahipliği yapan tapınak yetkililerine gönülden teşekkür ediyorum. Bizler bu amaçla 2019 senesini Japonya'da Türk Kültür Yılı ilan ettik. İnşallah sene boyunca Türkler ve Japonlar arasındaki kadim dostluğu daha da perçinleyecek birçok etkinlik düzenleyeceğiz. Böylece her iki halkın birbirini daha iyi tanımasını sağlayacağız.

Daha evvel Londra ve Paris'te büyük bir teveccühle karşılanan Ara Güler Fotoğraf Sergisi'ni Japonya'da sanatseverlerin beğenisine sunuyoruz. 17 Ekim 2018'de kaybettiğimiz Ara Güler, Master of Leica unvanına sahip, dünyanın en iyi 7 fotoğrafçısından bir tanesiydi. Ara Güler'in fotoğraf sergisinin açılışını yapmak şahsım için de gurur kaynağıdır.

90 yıllık ömründe Ara Güler'in çektiği fotoğraflar İstanbul başta olmak üzere Türkiye'nin adeta görsel hafızasını oluşturmaktadır."

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 30 Haziran 2019 Pazar 08:08
  1. İstanbul
  2. G20 Zirvesi
  3. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
  4. Kyoto
  5. Ara Güler sergisi
  6. Ara Güler Fotoğraf Sergisi
  7. Ara Güler

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    GÜNDEM / 30 Haziran 2019
    1. GÜNDEM / 30 Haziran 2019
    2. 30.06.2019 Günün âyet ve hadisi
    3. Mısırlı muhalifin hayatı tehlikede!..
    4. Erdoğan’dan Japonya’da sergi ziyareti!
    5. Rüzgara dayanamayan çanak anten..
    6. İzmir'de korkunç kaza! 2 kişi hayatını..
    7. Endonezya'da tren otomobile çarptı! 7..
    8. Otomobildeki 7 kişi hayatını kaybetti
    9. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Japonya’da
    10. Erdoğan, Ara Güler sergisini açtı
    11. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Japonya'da
    12. 3 ayın sonunda düğmeye basıldı!..
    13. İzmir’deki feci trafik kazasında..
    14. Can kaybı yaşanmıştı! Van'daki arazi..
    15. Trump ile Kim "silahsızlandırılmış..
    16. 12 yaşındaki kız için ilçe ayağa..
    17. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kyto’da..
    18. Trafik ışıklarına çarpan otomobildeki..
    19. Ekipler seferber oldu! Muğla'daki..
    20. Türkiye'yi tehdit etmişlerdi!..
    21. Trump ile Kim "silahsızlandırılmış..
    22. Venezuela, cezaevinde tutulan 59..
    23. Cumhurbaşkanı Erdoğan Kyoto'da Ara..
    24. Kaçak çalıştırılan kadınlar gizli..
    25. Kuveytli eski milletvekiline Suudi..
    26. "Mısırlı muhalif Ebul Futuh'un hayatı..
    27. "Mısırlı muhalif Ebul Futuh'un hayatı..
    28. "Mısırlı muhalif Ebul Futuh'un hayatı..
    29. "Mısırlı muhalif Ebul Futuh'un hayatı..
    30. "Mısırlı muhalif Ebul Futuh'un hayatı..
    Erdoğan - Trump görüşmesi sonrası Beyaz Ev'den yaptırım mesajı
    Erdoğan - Trump görüşmesi sonrası Beyaz Ev'den yaptırım mesajı
    CHP zihniyeti yüzde 54’ü görünce özüne döndü! ‘Dincilere tahammül edemiyorum’
    CHP zihniyeti yüzde 54’ü görünce özüne döndü! ‘Dincilere tahammül edemiyorum’
    Rusya Devlet Başkanı Putin'den flaş Türkiye açıklaması! "Türklerle her gün iletişim kuruyoruz"
    Rusya Devlet Başkanı Putin'den flaş Türkiye açıklaması! "Türklerle her gün iletişim kuruyoruz"
    Feyzioğlu'ndan çok konuşulacak S-400 açıklaması: Kimsenin uykusunu kaçırmak için söylemiyorum...
    Feyzioğlu'ndan çok konuşulacak S-400 açıklaması: Kimsenin uykusunu kaçırmak için söylemiyorum...
    Mansur, otları değil Ankara’yı yolacak!
    Mansur, otları değil Ankara’yı yolacak!

    Günün Karikatürü

    30 Haziran 2019
    Eminağaoğlu'nun 'yobaz' zihniyeti hortladı! Bunlar hep yüzde 54'ün şımarıklığı
    Eminağaoğlu'nun 'yobaz' zihniyeti hortladı! Bunlar hep yüzde 54'ün şımarıklığı
    Resmen yürürlüğe girdi! Eczanelerde yeni dönem
    Resmen yürürlüğe girdi! Eczanelerde yeni dönem