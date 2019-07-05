Erdoğan, Antalya'nın kurtuluş yıl dönümünü kutladı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Antalya'nın kurtuluş yıl dönümü nedeniyle Vali Münir Karaloğlu ile Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'e tebrik telgrafı gönderdi

ANKARA (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Antalya'nın kurtuluş yıl dönümünü kutladı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan, Antalya'nın kurtuluş yıl dönümü dolayısıyla Vali Münir Karaloğlu ile Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'e tebrik telgrafı gönderdi.

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