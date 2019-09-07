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Erdoğan yaşadığı bir olayı aktardı: Bu saatten sonra ne demeye geliyosun!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın başta Ahmet Davutoğlu ve ekibi olmak üzere partiden ayrılanlara ve yeni oluşum hareketlerine katılanlara ilişkin değerlendirmeleri, parti toplantılarında da devam etti. Parti, ihraç süreci başlatmanın kriterlerini belirledi.

07 Eylül 2019 Cumartesi 08:56
Erdoğan yaşadığı bir olayı aktardı: Bu saatten sonra ne demeye geliyosun!

Son MYK toplantısında, yeni oluşum hareketlerine katılanların partiye yönelik eleştirileri karşısında nasıl bir süreç başlatılacağının tartışılması aşamasında Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaşadığı bir olayı aktardı. Erdoğan’ın “Partiden zaten istifa etmiş, sonra benden randevu istiyor. 70 yaşında bir adam. Bu saatten sonra ne demeye geliyorsun? Görüştüm tabii ama tuhaf buldum yani" dediği öğrenildi. Bu eski bakanın, Abdullah Gül ve Ali Babacan’la birlikte hareket eden Beşir Atalay olduğu öğrenildi.

Erdoğan daha sonra, "Aslında onların değil bizim ne yaptığımız önemli. Başkalarının en yaptığını boş verin, onları büyütmeyin. Yapacak işimiz var. İşimize yoğunlaşalım. Başkalarının ne yaptığının kıymeti kalmaz. Kendi işimize bakalım" dedi.

‘İstifalarını bekleyelim’

Toplantıda, ihraçlarla ilgili tüm üyeler söz alıp konuşurken, "İhraç etmeyelim, istifa etmelerini bekleyelim" diyenler de oldu. Bazı üyeler, bu hareketlerin amacının iktidar olmak değil cumhurbaşkanlığını kaybettirmek olduğunu, yeni sistemde 50 artı 1 oy gerektiği için bunun bir dezavantaj olabileceğini dile getirdiler. Bundan sonraki ihraç süreçlerinde, "AK Parti’de olmasına karşın, kamuoyunda partiyi eleştirenler ve yeni oluşumlarla ilişkisi olduğunu açıkça dile getirenler" olarak çerçeve çizildi. Bu tanımlamaya uyanlarla ilgili ihraç başlatılacak.

Yeni oluşuma bakış

Yapılan değerlendirmeler yeni hareketlerin daha çok İYİ Parti’nin tabanına yönelik bir bakış açısına sahip olduğunu dile getirenler de oldu. Bazı üyeler, "Hâlâ partileşemediler” deyince, “Bu önemli değil, her an partileşebilirler. Partileşme ve grup kurmak sonuçta 20 milletvekiline bakar" diyenler de oldu.

Toplantıda, kongre süreciyle ilgili hazırlıklar değerlendirilirken, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, bir kez daha “Tabanda yenilenme sağlanmalı, yeni Ömer’ler bulmalıyız” sözünü tekrarladı. Bunun üzerine kadın üyelerden biri “Aynı zamanda Ayşe’ler de bulmalıyız” deyince Erdoğan gülerek, “Tabii ki Ayşe’ler de Hatice’ler de olsun” dedi.

(Hürriyet)

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Haber Tarihi: 07 Eylül 2019 Cumartesi 08:56
  1. Başkan Recep Tayyip Erdoğan
  2. Ahmet Davutoğlu
  3. yeni parti

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