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Erdoğan açıkladı! İşte Ankara'da Cumhur İttifakı adayları

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'AK Parti Ankara Belediye Başkan Adaylarını Tanıtım Programı'nda Cumhur İttifakı kapsamında MHP'nin destekleneceği ilçeleri açıkladı.

01 Ocak 2019 Salı 16:40
Erdoğan açıkladı! İşte Ankara'da Cumhur İttifakı adayları

Ankara Spor Salonu'nda "AK Parti Ankara Belediye Başkan Adaylarını Tanıtım Programı"nda konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yerel seçimlerde Cumhur İttifakı kapsamında Ankara'da MHP'nin destekleneceği ilçeleri ve adayları açıkladı.

Üç ilçede ortak aday çıkardıklarını belirten Başkan Erdoğan'ın açıkladığı ilçe ve isimler şu şekilde:

-Etimesgut: Enver Demirel

-Gölbaşı: Ramazan Şimşek

-Polatlı: Mürsel Yıldızkaya

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 01 Ocak 2019 Salı 16:40
  1. Etimesgut
  2. Gölbaşı
  3. Polatlı
  4. Ankara Spor Salonu
  5. AK Parti Ankara Belediye Başkan Adaylarını Tanıtım Programı
  6. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
  7. Cumhur İttifakı
  8. MHP
  9. yerel seçimler
  10. Enver Demirel
  11. Ramazan Şimşek
  12. Mürsel Yıldızkaya

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