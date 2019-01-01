Erdoğan açıkladı! İşte Ankara'da Cumhur İttifakı adayları

Ankara Spor Salonu'nda "AK Parti Ankara Belediye Başkan Adaylarını Tanıtım Programı"nda konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yerel seçimlerde Cumhur İttifakı kapsamında Ankara'da MHP'nin destekleneceği ilçeleri ve adayları açıkladı.

Üç ilçede ortak aday çıkardıklarını belirten Başkan Erdoğan'ın açıkladığı ilçe ve isimler şu şekilde:

-Etimesgut: Enver Demirel

-Gölbaşı: Ramazan Şimşek

-Polatlı: Mürsel Yıldızkaya