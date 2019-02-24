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Erdoğan: "Ankara'da daha önce iki kez seçim kaybetmiş, iki kez hezimete uğramış, tam iki kez milletten sandıkta dersini almış bir adayı yine piyasaya sürdüler. Şimdi bu adayın sağa sola seçim afişlerini asıyorlar ancak bu şahıs kimin adayı, hangi partinin

24 Şubat 2019 Pazar 18:44
Erdoğan: "Ankara'da daha önce iki kez seçim kaybetmiş, iki kez hezimete uğramış, tam iki kez milletten sandıkta dersini almış bir adayı yine piyasaya sürdüler. Şimdi bu adayın sağa sola seçim afişlerini asıyorlar ancak bu şahıs kimin adayı, hangi partinin

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Haber Tarihi: 24 Şubat 2019 Pazar 18:44
  1. Cumhurbaşkanı Erdoğan

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