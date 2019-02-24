Erdoğan: "Ankara'da daha önce iki kez seçim kaybetmiş, iki kez hezimete uğramış, tam iki kez milletten sandıkta dersini almış bir adayı yine piyasaya sürdüler. Şimdi bu adayın sağa sola seçim afişlerini asıyorlar ancak bu şahıs kimin adayı, hangi partinin

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