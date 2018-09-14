THY - Orta Avrupa Eylül
0553 313 94 23

Erdoğan: Ani Baskınlar yapılacak, bunun hesabını verecekler!

AK Parti İl Başkanları Toplantısı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, döviz kuru üzerinden yürütülen manipülasyonu fırsat bilen stokçulardan hesap sorulacağını belirterek ani baskınların yapılacağını söyledi.

14 Eylül 2018 Cuma 12:01
Erdoğan: Ani Baskınlar yapılacak, bunun hesabını verecekler!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, doların yükselişini bahane ederek fiyat yükselten ve stokçuluk yapanların hesap vereceğini söyledi. AK Parti İl Başkanları Toplantısı’nda konuşan Erdoğan "Stokçuluk yapanlar çıktı. Stokçuluk yapanlara gel bakalım bunun hesabını ver denilecek. Ani baskınlar yapılacak" dedi.

İşte Erdoğan’ın o konuşması;

"Gazı alan bastır gidiyor. Önüne  gelen zam yapıyor. Faizle ilişkisi olsun olmasın yapıyor. Dövizle kira alıyorlar. Menkul ve gayrimenkul alım-satım, kiralama işlemlerinde ödeme yükümlülükleri artık kendi paramızla yapılacak. Elektriği, suyu dövizle mi ödüyorsun? Öyle 25 kuruşa simit yok. Kamu kuruluşları kendi binalarına geçecek, kiralardan kurtulacağız. Ciddi bir tasarruf olacak. Yatırımları güncellemeye aldık. Bitim noktasına gelenlerle, bitim aşamasından uzak olanlar diye sıralama yapacağız. Sıfırdan yatırım düşünmüyoruz. Vatandaşlarımıza sesleniyorum, paramıza güvenin. Yastık altı diye tabir edilen tasarrufların ekonomiye kazandırılmasını bekliyoruz. Özel sektörümüz, üretim ve yatırımdan asla vazgeçmemelidir.

ANİ BASKINLAR YAPILACAK

Stokçuluk yapanlar çıktı. Stokçuluk yapanlara gel bakalım bunun hesabını ver denilecek. Ani baskınlar yapılacak. Benim esnafım stokçular yüzünden iş yapamıyor. Haksız kazanç elde etmek isteyen simsarlara meydanı bırakmayacağız. Okul kitapları konusunu da bakanımızla konuştum çözdük. Bu ülkede çözülemez bir sorun yok. 2002'den beri ülkemizde yaşanan her şeyin sorumluluğu bize aittir. Bizi teğet geçer demiştik, geçti mi? Geçti. Allah'ın izni ile şimdi de öyle olacak"

Haber Tarihi: 14 Eylül 2018 Cuma 12:01
  1. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
  2. stokçular
  3. dolar

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Çavuşoğlu açıkladı! Erdoğan- Putin zirvesinde tarih belli oldu
    1. Çavuşoğlu açıkladı! Erdoğan- Putin..
    2. İYİ Parti Ankara il başkanı kim oldu?
    3. Ayasofya neden ibadet açılmalı? Murat..
    4. Yıldırım, Dokuz Eylül Üniversitesi..
    5. İYİ Parti il başkanları kimler oldu?
    6. Erdoğan'dan 'İttifak' açıklaması: Olur..
    7. AYM milyonlarca Müslümanın talebini..
    8. YKS 2018 ek yerleştirme nasıl yapılacak?
    9. Dr. Yavuz Dizdar: Ülkemizin şarbon..
    10. ÖSYM YKS ek yerleştirme tercih..
    11. Ankara cuma namaz saat kaçta?
    12. İstanbul cuma namazı saati kaçta..
    13. Tekbir getirdik kurşun sıktılar
    14. Doğalgaz verilecek ilçeler hangileri?
    15. İdlib’de ateşkes sağlanıyor mu?
    16. Kosova’daki FETÖ okullarına yargı kıyağı
    17. Bu fuara gelip de gurur duymamak..
    18. Kilidi ‘Başkan’ çözer
    19. Şarbon artmadı, azaldı
    20. Erdoğan: Ani Baskınlar yapılacak!
    Kimler 3 bin 600 günle emekli olabilir? Emekli olmak için hangi şartları yerine getirmek gerekiyor? Nasıl emekli olunur?
    Kimler 3 bin 600 günle emekli olabilir? Emekli olmak için hangi şartları yerine getirmek gerekiyor? Nasıl emekli olunur?
    Mescidi mağazaya çevirdiler
    Mescidi mağazaya çevirdiler
    Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
    Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
    İşine bak ‘TMMOB’
    İşine bak ‘TMMOB’
    Dikkat çeken yorum! "Türkiye’den Esed’a mesaj"
    Dikkat çeken yorum! "Türkiye’den Esed’a mesaj"

    Günün Karikatürü

    14 Eylül 2018
    Kritik gün geldi! Türkiye ondan gelecek açıklamayı bekliyor
    Kritik gün geldi! Türkiye ondan gelecek açıklamayı bekliyor
    Erdoğan imzaladı! Kamuda yeni dönem
    Erdoğan imzaladı! Kamuda yeni dönem