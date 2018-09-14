Erdoğan: Ani Baskınlar yapılacak, bunun hesabını verecekler!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, doların yükselişini bahane ederek fiyat yükselten ve stokçuluk yapanların hesap vereceğini söyledi. AK Parti İl Başkanları Toplantısı’nda konuşan Erdoğan "Stokçuluk yapanlar çıktı. Stokçuluk yapanlara gel bakalım bunun hesabını ver denilecek. Ani baskınlar yapılacak" dedi.

İşte Erdoğan’ın o konuşması;

"Gazı alan bastır gidiyor. Önüne gelen zam yapıyor. Faizle ilişkisi olsun olmasın yapıyor. Dövizle kira alıyorlar. Menkul ve gayrimenkul alım-satım, kiralama işlemlerinde ödeme yükümlülükleri artık kendi paramızla yapılacak. Elektriği, suyu dövizle mi ödüyorsun? Öyle 25 kuruşa simit yok. Kamu kuruluşları kendi binalarına geçecek, kiralardan kurtulacağız. Ciddi bir tasarruf olacak. Yatırımları güncellemeye aldık. Bitim noktasına gelenlerle, bitim aşamasından uzak olanlar diye sıralama yapacağız. Sıfırdan yatırım düşünmüyoruz. Vatandaşlarımıza sesleniyorum, paramıza güvenin. Yastık altı diye tabir edilen tasarrufların ekonomiye kazandırılmasını bekliyoruz. Özel sektörümüz, üretim ve yatırımdan asla vazgeçmemelidir.

ANİ BASKINLAR YAPILACAK

Stokçuluk yapanlar çıktı. Stokçuluk yapanlara gel bakalım bunun hesabını ver denilecek. Ani baskınlar yapılacak. Benim esnafım stokçular yüzünden iş yapamıyor. Haksız kazanç elde etmek isteyen simsarlara meydanı bırakmayacağız. Okul kitapları konusunu da bakanımızla konuştum çözdük. Bu ülkede çözülemez bir sorun yok. 2002'den beri ülkemizde yaşanan her şeyin sorumluluğu bize aittir. Bizi teğet geçer demiştik, geçti mi? Geçti. Allah'ın izni ile şimdi de öyle olacak"