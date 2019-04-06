Erdoğan, Anadolu Ajansının kuruluş yıl dönümünü kutladı Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan:"Kurtuluş Savaşımızdan bugüne ülkemizin sesini dünyaya duyuran Anadolu Ajansının 99. kuruluş yıl dönümünü kutlarım"

ANKARA (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kurtuluş Savaşı'ndan bugüne Türkiye'nin sesini dünyaya duyuran Anadolu Ajansının (AA) 99. kuruluş yıl dönümünü kutladı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anadolu Ajansının (AA) 99. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı. Erdoğan, mesajında, "Kurtuluş Savaşımızdan bugüne ülkemizin sesini dünyaya duyuran Anadolu Ajansının 99. kuruluş yıl dönümünü kutlarım." ifadesini kullandı.

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