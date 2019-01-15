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Erdoğan: "Amerika merkezli olarak dolaşıma sokulan mesnetsiz iddialar, gerçekleri değil, birtakım çıkar gruplarının bakış açısını yansıtmaktadır."
15 Ocak 2019 Salı 17:15
Haftanın Özeti
Haber Tarihi: 15 Ocak 2019 Salı 17:15
https://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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