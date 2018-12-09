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Fransız siyasetçi; İslam, Osmanlı ve Erdoğan'a karşı hücuma kalktı

Front National Eski Başkan Yardımcısı ve Rassemblement National aktivisti Marie-Chris Arnautu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ekonomik saldırıyı kast ederek, “Onların doları varsa bizim de Allah’ımız var” sözlerini hazmedemedi, DAEŞ benzetmesi yaptı.

09 Aralık 2018 Pazar 14:43
Fransız siyasetçi; İslam, Osmanlı ve Erdoğan'a karşı hücuma kalktı

 yeniakit.com.tr   

Fransa’nın Front National siyasi partisi eski başkan yardımcısı olan, ayrıca bir Fransız siyasi hareketi olan Rassemblement National (Milli Meclis) aktivistliği edip, Avrupa Parlamentosu’nda da vazifelenmiş bulunan Marie-Chris Arnautu, resmi twitter hesabından paylaşımlarla İslam, Osmanlı ve Erdoğan’ı hedef aldı.

“Bizim Allah’ımız Var” demeyi Terörist Olmakla Özdeşleştirdi!

Türkiye ile alakalı gelişmeleri dikkat çekici derecede takip ettiği gözlemlenen Fransız siyasetçinin kantarın topunu ziyadesiyle kaçırdığı gözüküyor. Buna delalet eden bir paylaşımı şu şekilde: “‘Onların dolarları var, bizim de Allah’ımız var!’ bu ifadenin İslam Devleti’nden [DAEŞ’i kastediyor] mi geldiğini düşünüyorsunuz? Ya da bir teröristten? Hayır, onun yerine Recep Erdoğan’dan, AB’ye girme adayından, geçtiğimiz Cuma [geldi bu ifade]...

İslam düşmanlığı ve Türkiye’ye hasımlığından idraki ciddi surette zedelendiği anlaşılan bu Fransız kadının, bu suretle “Allah’ımız var” demeyi bile teröristlikle özdeşleştirmek çılgınlığına düştüğü görülüyor.

Fransız kadın ayrıca geçtiğimiz Ramazan Cezayirli imamlar davet edilmesine de tepki verip, “Cezayir’de Hıristiyanların zulüm gördüğü bu zamanda tek kelime etmeden o ülkeden Ramazan için imamlar getiriyoruz, bize ‘ılımlı’ dedikleri İslam’ı vaaz etsinler diye. Pek özel bir mantık!” yazmıştı. Arnautu’nun twitter’da paylaştığı bu tepkisine, Türk-İslam düşmanlığı en meşhur Fransız siyasetçilerden Valerie Boyer’in de iştirak ettiğine şahid olunmuştu.

Erdoğan Peygamber Efendimizi “En İyi Rehber” Olarak Andığı için ‘AB’ye Almayın’ Mesajı Verdi

Marie-Chris Arnautu’nun son yaptığı bir paylaşımda ise, Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın, Peygamber Efendimizi “sadece İslam ümmeti için değil, bütün insanlık için de en iyi rehber” olarak zikrettiği sözlerini nakledip, “Erdoğan, AB’nin gelecekteki üyesi?” notunu düştü. Fransız siyasetçi bu paylaşımıyla bir kez daha AB’nin dini yapısını gözler önüne serip, Peygamberimizi gerektiği gibi tebcil etmeye çalışan Müslümanlara katiyen kapıları kapalı ve de cephe almış olduklarını yeniden izhar etti.

Tarihe “Fransız” Siyasetçi, Osmanlı’ya da Çirkin Hücumlar Etmiş, Endişesini Belirtmişti

Tarih cahili ve Haçlı kafası sahibi olduğunu lanse eden Fransız siyasetçi, evvelde yaptığı paylaşımlarda Osmanlı’yı karalama çabasında bulunurken de görülmektedir.

13 Kasım 2017’de attığı twitte Arnautu; “Geçen yüzyıl, komünist diktatörler ve Osmanlı İmparatorluğu şiddetli şekilde Hıristiyanlara zulüm ettiler” herzesini savurmuştu.

Ayasofya konusunda da hassasiyet sergilediği anlaşılan Arnautu, 5 Temmuz 2017’de attığı twitte ise; “Ayasofya’yı bir cami yapmaya çalışmakla, Türk Cumhurbaşkanı, Recep Tayyip Erdoğan, Osmanlı’nın varisi olarak ortaya çıkıyor” yazmıştı.

“Erdoğan Osmanlı’nın Avrupa’dan İntikamını Alıyor”

19 Nisan 2017’de ise, Almanya’daki Türklerin ekseriyetle Erdoğan’a destek verdiği haberini paylaştıktan sonra şu notu düşmüştü: “Diyaspora [ülkenin dışındaki milliyetçi vatandaşlar], Sultan Erdoğan’ın elindeki devasa İslamlaştırma ordusu... Lepanto [İnebahtı] ve Viyana’da yenilen Osmanlı’nın Avrupa üzerindeki intikamını alıyor

Haber Tarihi: 09 Aralık 2018 Pazar 14:43
  1. Front National
  2. Marie-Chris Arnautu
  3. Rassemblement National

YORUM YAZ

  • AHMETAHMET19 dk önce
    Valla ben bu işe şaşırdım, bizim akademisyenler de Osmanlıya küfrediyor, Avrupalılar da küfrediyor. Bu derin devlet, beyaz Türkleridaresini öve öve bitiremiyorlar. Bu işte bir bit yeniği var.
  • NurNur26 dk önce
    Eveeet varmı diyeceğin bizim Allahımız var oizin vermese yaprak kımıldamaz hayvan herif seni de benide yaratan ool dedi olduk öl diyince ölecez durdur bakalım it evet biz ona dayandık ona güvendik defol cehennem odunu belanı deaşten pkkdan fötöden bul onları ağa babası sizsinizAllah onları size musallat edecek belanızı onlardan bulacaksınızeveeet bu da Rabbimizin bir çok yerde yardım ettiği gibi gerçek olacak karıştı bile avrupa RTE nın bu sözü niye kullandığını yanlız biz müminler anlarız!!İSLAM NURUNU TAMAMLAYACAK RABBIN SÖZÜ VAR inşallah bunu müslüman türkler başaracak "Allahın yardımıyla"
  • saddisaddi42 dk önce
    boşuna Erdoğanı övmeyin. <<<
  • hakanhakan1 sa önce
    Ey batasıca batıkorkunun ecele faydası yok.Allah nurunu tamamlayacak. İslam alemi buna çalışıyor şimdi.
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