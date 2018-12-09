Fransız siyasetçi; İslam, Osmanlı ve Erdoğan'a karşı hücuma kalktı

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Fransa’nın Front National siyasi partisi eski başkan yardımcısı olan, ayrıca bir Fransız siyasi hareketi olan Rassemblement National (Milli Meclis) aktivistliği edip, Avrupa Parlamentosu’nda da vazifelenmiş bulunan Marie-Chris Arnautu, resmi twitter hesabından paylaşımlarla İslam, Osmanlı ve Erdoğan’ı hedef aldı.

“Bizim Allah’ımız Var” demeyi Terörist Olmakla Özdeşleştirdi!

Türkiye ile alakalı gelişmeleri dikkat çekici derecede takip ettiği gözlemlenen Fransız siyasetçinin kantarın topunu ziyadesiyle kaçırdığı gözüküyor. Buna delalet eden bir paylaşımı şu şekilde: “‘Onların dolarları var, bizim de Allah’ımız var!’ bu ifadenin İslam Devleti’nden [DAEŞ’i kastediyor] mi geldiğini düşünüyorsunuz? Ya da bir teröristten? Hayır, onun yerine Recep Erdoğan’dan, AB’ye girme adayından, geçtiğimiz Cuma [geldi bu ifade]...”

İslam düşmanlığı ve Türkiye’ye hasımlığından idraki ciddi surette zedelendiği anlaşılan bu Fransız kadının, bu suretle “Allah’ımız var” demeyi bile teröristlikle özdeşleştirmek çılgınlığına düştüğü görülüyor.

Fransız kadın ayrıca geçtiğimiz Ramazan Cezayirli imamlar davet edilmesine de tepki verip, “Cezayir’de Hıristiyanların zulüm gördüğü bu zamanda tek kelime etmeden o ülkeden Ramazan için imamlar getiriyoruz, bize ‘ılımlı’ dedikleri İslam’ı vaaz etsinler diye. Pek özel bir mantık!” yazmıştı. Arnautu’nun twitter’da paylaştığı bu tepkisine, Türk-İslam düşmanlığı en meşhur Fransız siyasetçilerden Valerie Boyer’in de iştirak ettiğine şahid olunmuştu.

Erdoğan Peygamber Efendimizi “En İyi Rehber” Olarak Andığı için ‘AB’ye Almayın’ Mesajı Verdi

Marie-Chris Arnautu’nun son yaptığı bir paylaşımda ise, Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın, Peygamber Efendimizi “sadece İslam ümmeti için değil, bütün insanlık için de en iyi rehber” olarak zikrettiği sözlerini nakledip, “Erdoğan, AB’nin gelecekteki üyesi?” notunu düştü. Fransız siyasetçi bu paylaşımıyla bir kez daha AB’nin dini yapısını gözler önüne serip, Peygamberimizi gerektiği gibi tebcil etmeye çalışan Müslümanlara katiyen kapıları kapalı ve de cephe almış olduklarını yeniden izhar etti.

Tarihe “Fransız” Siyasetçi, Osmanlı’ya da Çirkin Hücumlar Etmiş, Endişesini Belirtmişti

Tarih cahili ve Haçlı kafası sahibi olduğunu lanse eden Fransız siyasetçi, evvelde yaptığı paylaşımlarda Osmanlı’yı karalama çabasında bulunurken de görülmektedir.

13 Kasım 2017’de attığı twitte Arnautu; “Geçen yüzyıl, komünist diktatörler ve Osmanlı İmparatorluğu şiddetli şekilde Hıristiyanlara zulüm ettiler” herzesini savurmuştu.

Ayasofya konusunda da hassasiyet sergilediği anlaşılan Arnautu, 5 Temmuz 2017’de attığı twitte ise; “Ayasofya’yı bir cami yapmaya çalışmakla, Türk Cumhurbaşkanı, Recep Tayyip Erdoğan, Osmanlı’nın varisi olarak ortaya çıkıyor” yazmıştı.

“Erdoğan Osmanlı’nın Avrupa’dan İntikamını Alıyor”

19 Nisan 2017’de ise, Almanya’daki Türklerin ekseriyetle Erdoğan’a destek verdiği haberini paylaştıktan sonra şu notu düşmüştü: “Diyaspora [ülkenin dışındaki milliyetçi vatandaşlar], Sultan Erdoğan’ın elindeki devasa İslamlaştırma ordusu... Lepanto [İnebahtı] ve Viyana’da yenilen Osmanlı’nın Avrupa üzerindeki intikamını alıyor”