Başkan Erdoğan: Allah nazardan saklasın

Türkiye A Milli Futbol Takımı, 2020 UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası mücadelesi kapsamında Moldova ile mücadele ederken, Yeni Eskişehir Stadyumu'nda saat 20.00'de başlayan maçı izlemek üzere Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Eskişehir'e geldi. 4-0'lık galibiyetin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, yayıncı kuruluşa önemli değerlendirmelerde bulundu.

A Milli Futbol Takımımız, UEFA Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde Eskişehir'de Moldova'yı konuk ederken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, karşılaşmanın ikinci yarısında tribündeki yerini aldı.

Mücadelenin ardından yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, takımın iyi bir ivmede olduğunu belirtti.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları:

Güzel bir galibiyet. Takımın gol yemeden kazanması güzel bir şey. Şu an toplam 6 gol attık. Bugün daha da farklı olabilirdi. Takımımız maşallah iyi. Ben 2. yarıya yetişebildim ama başarılı bir takımımız var. Allah nazardan saklasın.

Şenol Hoca'nın 2'de 2 tahmini tutmuş durumda. İyi bir fikstür var ortada. Fransa-İzlanda maçı var, önemli bir maç.