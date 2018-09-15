Erdoğan Aliyev’le görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, özel uçak ’Can’ ile TSİ 11.30’da Azerbaycan’ın başkenti Bakü’ye geldi. Haydar Alivev Havalimanı’nda karşılanan Erdoğan, daha sonra Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından resmi törenle karşılandı.

Resmi törenin ardından iki lider baş başa görüşme gerçekleştirdi. Azerbaycan ziyareti kapsamında merhum Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev’in mezarını, Azerbaycan ve Türk şehitliklerini ziyaret edecek olan Erdoğan, Bakü’nün kurtuluşunun 100. yıl dönümü törenlerine katılacak.