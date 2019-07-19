0553 313 94 23

Erdoğan, Aliyev ve Akufo-Addo ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Gana Devlet Başkanı Nana Akufo-Addo ile birer telefon görüşmesi yaptı- Görüşmelerde ikili ilişkiler ele alınarak bölgesel konulara ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu

19 Temmuz 2019 Cuma 15:39
Erdoğan, Aliyev ve Akufo-Addo ile görüştü

ANKARA (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Gana Devlet Başkanı Nana Akufo-Addo ile görüştü.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aliyev ve Akufo-Addo ile birer telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmelerde ikili ilişkiler ele alınarak bölgesel konulara ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 19 Temmuz 2019 Cuma 15:39
  1. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev
  2. Gana Devlet Başkanı Nana Akufo-Addo
  3. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Gana'da maden ocağında göçük: 12 ölü
    1. Gana'da maden ocağında göçük: 12 ölü
    2. GAÜN’de engelli personeller için..
    3. Düzce’de, selde ölen kişinin kimliği..
    4. Gazi şehrin gençleri 15 Temmuz’un..
    5. Cami kubbesinde ayaklarına ip dolanan..
    6. Bitlis’te binbaşının makam aracına..
    7. Hong Konglu bir grup protestocunun..
    8. Parasız kalan FETÖ'nün yeni tuzağına..
    9. Belediyeden mezarlık bakım ve onarım..
    10. Caretta caretta üreme alanına ciple..
    11. Uludağ Ultra Trailer koşusu başlıyor
    12. Peugeot Türkiye'den ilk yarıda yüksek..
    13. Gökhan Töre yeni takımıyla ilk..
    14. Hollanda'dan skandal Srebrenitsa kararı
    15. Yeni Malatyaspor’dan kaleye takviye
    16. Düzce'deki su baskını ve toprak kayması
    17. NTSO Başkanı Parmaksız, Nevşehir’in il..
    18. MUBA Çikolata açıldı
    19. Canpolat vatandaşların sorunlarını..
    20. Lexus, LC'nin üstü açılan modelini..
    Trabzon'da IKYB bayrağı açan kişiye linç girişimi!
    Trabzon'da IKYB bayrağı açan kişiye linç girişimi!
    Yine rahat durmadı! Kaftancıoğlu’ndan mahkemeden çıkar çıkmaz hakime hakaret
    Yine rahat durmadı! Kaftancıoğlu’ndan mahkemeden çıkar çıkmaz hakime hakaret
    Rusya'dan flaş Türkiye çıkışı: Bu kabul edilemez
    Rusya'dan flaş Türkiye çıkışı: Bu kabul edilemez
    Ahmet Davutoğlu'ndan yeni parti açıklaması
    Ahmet Davutoğlu'ndan yeni parti açıklaması
    Pentagon’un skandal F-35 kararı pahalıya patladı! Milyon dolarları çöp oluyor
    Pentagon’un skandal F-35 kararı pahalıya patladı! Milyon dolarları çöp oluyor

    Günün Karikatürü

    19 Temmuz 2019
    Tweeti attığına pişman oldu! Berna Laçin'e tepki yağdı
    Tweeti attığına pişman oldu! Berna Laçin'e tepki yağdı
    Ali Koç 'Allahyar'ın ismiyle dalga geçti!
    Ali Koç 'Allahyar'ın ismiyle dalga geçti!