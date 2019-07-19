Erdoğan, Aliyev ve Akufo-Addo ile görüştü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Gana Devlet Başkanı Nana Akufo-Addo ile birer telefon görüşmesi yaptı- Görüşmelerde ikili ilişkiler ele alınarak bölgesel konulara ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu

ANKARA (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Gana Devlet Başkanı Nana Akufo-Addo ile görüştü. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aliyev ve Akufo-Addo ile birer telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmelerde ikili ilişkiler ele alınarak bölgesel konulara ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu.

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