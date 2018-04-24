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Erdoğan, Aliyev onuruna akşam yemeği verdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev onuruna akşam yemeği verdi.
24 Nisan 2018 Salı 22:27
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki yemek, basına kapalı gerçekleşti.
Haber Tarihi: 24 Nisan 2018 Salı 22:27
https://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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