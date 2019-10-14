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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bir araya geldi

Başkan Erdoğan, gittiği Azerbaycan'da Zagulba Sarayı'nda Cumhurbaşkanı Aliyev ile görüştü.

14 Ekim 2019 Pazartesi 15:59
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bir araya geldi

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bir araya geldi.

Zagulba Sarayı'ndaki basına kapalı görüşme, 1 saat 10 dakika sürdü.

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Haber Tarihi: 14 Ekim 2019 Pazartesi 15:59
  1. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
  2. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev
  3. Zagulba Sarayı

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