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İYİ Parti'den 'Erdoğan, Akşener'e başkan yardımcılığı teklif etti' iddiasına açıklama geldi

İYİ Parti Genel Sekreteri Aytun Çıray, sosyal medyada dolaşan 'Erdoğan, Akşener'e başkan yardımcılığı teklif etti' iddialarının gerçeği yansıtmadığını belirtti.

02 Temmuz 2018 Pazartesi 12:04
İYİ Parti'den 'Erdoğan, Akşener'e başkan yardımcılığı teklif etti' iddiasına açıklama geldi

İYİ Parti'den sosyal medyada dolaşan bazı iddialarla ilgili açıklama geldi. Partinin genel sekreteri ve İzmir milletvekili Çıray, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Akşener'e başkan yardımcılığı teklif ettiğini, İYİ Parti liderinin de bunu kabul ettiğini yalanladı.
Çıray'ın aktardığına göre Akşener'e bu yönde bir teklif hiç gitmedi.

Çıray, Twitter'dan konu hakkında şu ifadeleri kullandı:

"Sayın Meral Akşener'e başkan yardımcılığı teklifi getirildiği ve onun da kabul ettiğine dair sosyal medyada yer alan paylaşımlar gerçek dışıdır. Kamuoyunun bilgisine…"

Haber Tarihi: 02 Temmuz 2018 Pazartesi 12:04
  1. İzmir
  2. aytun çıray
  3. Meral Akşener
  4. Recep Tayyip Erdoğan
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