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Erdoğan, AK Parti'nin Ardahan'da Yunus Baydar, Artvin'de Mehmet Kocatepe, Bartın'da Yusuf Ziya Aldatmaz'ı başkan adayı olarak gösterdiğini açıkladı.

24 Kasım 2018 Cumartesi 15:16
Erdoğan, AK Parti'nin Ardahan'da Yunus Baydar, Artvin'de Mehmet Kocatepe, Bartın'da Yusuf Ziya Aldatmaz'ı başkan adayı olarak gösterdiğini açıkladı.
Haber Tarihi: 24 Kasım 2018 Cumartesi 15:16
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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