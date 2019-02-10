Erdoğan: "AK Parti olarak her sandık için bir sorumlu ve 8 üyeden oluşan toplam 9 kişilik bir yönetim kurulundan bahsediyoruz. Yani ana kademeden 3 kişi. Bir tanesi o sandığın başkanı. Kadın Kollarından 3 kişi. Gençlik Kollarından 3 kişi. 9 kişilik sandık

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