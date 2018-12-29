0553 313 94 23

Erdoğan: "AK Parti olarak hem Büyükşehir'de, hem de ilçelerde tüm benliğini İstanbul'a adamış adaylarla milletimizin karşısına çıkacağız."

29 Aralık 2018 Cumartesi 15:53
Erdoğan: "AK Parti olarak hem Büyükşehir'de, hem de ilçelerde tüm benliğini İstanbul'a adamış adaylarla milletimizin karşısına çıkacağız."

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 29 Aralık 2018 Cumartesi 15:53
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İtalya'yı Ronaldo fırtınası vurdu!
    1. İtalya'yı Ronaldo fırtınası vurdu!
    2. AK Parti'nin İstanbul Aday Tanıtım..
    3. Hakkında 19 ayrı yakalama kararı..
    4. AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye..
    5. Pasaklılık hiç hoş değil
    6. AK Parti'nin İstanbul Aday Tanıtım..
    7. Yalova'da apartmanda yangın
    8. İşte AK Parti'nin İstanbul ilçe..
    9. Aile fertleri birbirlerinden ne bekler?
    10. Samsun'da iki otomobil çarpıştı: 7..
    11. AK Parti'nin İstanbul adayı Binali..
    12. Arkadaşları sözlerini tuttu! Son..
    13. Binali Yıldırım: "Hepinize borcum var...
    14. Binali Yıldırım: "Gazi Meclis'te her..
    15. A vitamininin faydaları saymakla..
    16. Binali Yıldırım: "İstanbul'a hizmet..
    17. Oyunu kullandı! İşte Erdoğan'ın..
    18. ‘Aşırı tüylenme’nin önde gelen sebebi..
    19. AK Parti'nin İstanbul adayları açıklandı
    20. AK Parti'nin İstanbul Aday Tanıtım..
    CHP'li adaydan çok konuşulacak paylaşım! 'Ekrem İmam diye birini koymuşlar...'
    CHP'li adaydan çok konuşulacak paylaşım! 'Ekrem İmam diye birini koymuşlar...'
    'Ekrem İmamoğlu aslında 'İmamoğlu' değil!'
    'Ekrem İmamoğlu aslında 'İmamoğlu' değil!'
    Emekli korgeneralden çarpıcı açıklama: Türkiye'de derin devlet olsaydı...
    Emekli korgeneralden çarpıcı açıklama: Türkiye'de derin devlet olsaydı...
    Yahudiler yasakladı bizde baş tacı!
    Yahudiler yasakladı bizde baş tacı!
    Ajan Dündar’a yargı kıyağı
    Ajan Dündar’a yargı kıyağı

    Günün Karikatürü

    28 Aralık 2018
    Sarı yelek provokasyonu Türkiye’de
    Sarı yelek provokasyonu Türkiye’de
    Teröristbaşı Öcalan "manevi oğlum" diyordu... TSK'yı duyunca babasını sattı!
    Teröristbaşı Öcalan "manevi oğlum" diyordu... TSK'yı duyunca babasını sattı!