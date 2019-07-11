Erdoğan, AK Parti milletvekilleriyle kahvaltıda bir araya geldi
Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin milletvekilleriyle kahvaltıda görüştü11 Temmuz 2019 Perşembe 14:27
AK Parti Genel Merkezi'nde basına kapalı gerçekleştirilen program 3 saat 20 dakika sürdü.
Programda, AK Parti'nin Adana, Antalya, Artvin, Aydın, Bitlis, İstanbul, Kayseri, Kütahya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Muş, Nevşehir, Niğde, Ordu, Osmaniye,Rize, Samsun, Siirt, Sinop, Sivas, Şanlıurfa, Şırnak, Tokat, Trabzon, Uşak, Van, Yozgat, Zonguldak'tan 69 milletvekili yer aldı.
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