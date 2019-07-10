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Erdoğan, AK Parti milletvekilleriyle kahvaltıda bir araya geldi

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin milletvekilleriyle kahvaltıda bir araya geldi

10 Temmuz 2019 Çarşamba 14:05
Erdoğan, AK Parti milletvekilleriyle kahvaltıda bir araya geldi

ANKARA (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin milletvekilleriyle kahvaltıda bir araya geldi.

AK Parti Genel Merkezi'nde basına kapalı gerçekleştirilen program 3 saat sürdü.

Programda, AK Parti'nin Denizli, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Hatay, Isparta, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Karabük, Karaman, Kars, Kastamonu, Kayseri, Kırıkkale, Kırşehir, Kilis, Konya, Kütahya, Sivas'tan 79 milletvekili yer aldı.


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Haber Tarihi: 10 Temmuz 2019 Çarşamba 14:05
  1. ak parti milletvekilleri
  2. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan

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