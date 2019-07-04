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Erdoğan, AK Parti milletvekilleriyle kahvaltıda bir araya geldi

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin milletvekilleriyle kahvaltıda bir araya geldi

04 Temmuz 2019 Perşembe 14:04
Erdoğan, AK Parti milletvekilleriyle kahvaltıda bir araya geldi

ANKARA (AA) - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin milletvekilleriyle kahvaltıda bir araya geldi.

AK Parti Genel Merkezi'nde basına kapalı gerçekleştirilen toplantıya, 22 ilin AK Parti milletvekilleri katıldı.

Programda, AK Parti'nin Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Ağrı, Aksaray, Amasya, Ankara, Antalya, Ardahan, Aydın, Balıkesir, Bartın, Batman, Bayburt, Bilecik, Bingöl, Bitlis, Bolu, Burdur, Çankırı, Çorum, Edirne'den 60 milletvekili yer aldı.

Toplantı 3 saat 15 dakika sürdü.


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Haber Tarihi: 04 Temmuz 2019 Perşembe 14:04
  1. ak parti milletvekilleri
  2. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan

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