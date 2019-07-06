Erdoğan, AK Parti milletvekilleriyle buluştu Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, milletvekilleri ile kahvaltıda bir araya geldi

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin milletvekilleriyle kahvaltıda buluştu. Erdoğan, Sütlüce'deki AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'na gelişinde, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ve AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak tarafından karşılandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında milletvekilleriyle kahvaltı, basına kapalı devam ediyor.

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